Берегите себя и принимайте свою "неидеальность": как стать хорошими родителями

Все родители хотят, чтобы их дети были счастливыми, хорошо учились в школе, были добрыми и тому подобное. Но пока не существует конкретного рецепта для воспитания успешных детей, поэтому психологи указывают на несколько факторов, которые сводятся к родителям. Так как, имея хорошие качества, взрослые смогут воспитать счастливых детей.

Психолог Марианна Актаева назвала изданию НВ качества, которые должны иметь все родители, которые хотят воспитать счастливых и успешных детей.

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Пять качеств хороших родителей

Имейте энергию

Эмоционально истощенные родители, даже имея большое желание, не могут в полной мере позаботиться о ребенке. "Помните правило безопасности в самолете? Кислородную маску сперва надеваем на себя, и только потом на ребенка. Так работает и механизм воспитания. Сначала заботимся и воспитываем себя", – отмечает эксперт.

Некоторые семьи внедряют психологические инструменты (активное слушание, арт-методики и прочее) для повышения качества отношений с ребенком. То есть мама или папа не боятся просить советов по борьбе с усталостью или эмоциональным выгоранием. Ведь уставать – это абсолютно нормально.



Не стесняйтесь сказать, что вы устали / Фото Unsplash

Потому берегите себя. Ставьте себя на первое место. И не стоит путать это с инфантильным эгоизмом, где человек мыслит категориями "я, мне, мое". Потому что наполненные энергией, ресурсами родители всегда поделятся своей радостью, энергией и заботой с малышами.

Будьте ответственными

Признайтесь, как часто вы обвиняете воспитателя в садике или учителя в школе за то, что тот не нашел подход к вашему ребенку, не помог ему подтянуть балл по биологии и тому подобное.

Возможно, вам будет неприятно это слышать, но обвинять таких специалистов нет смысла. Если вашему ребенку нет 18 лет, возьмите полноценную ответственность за него на себя. Находите время на развитие ребенка и не бойтесь провести с ним откровенный разговор.

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К тому же, вы можете спокойно объяснить воспитателю или учителю, как с вашим ребенком можно себя вести, а как нельзя. Выясните, почему вашему ребенку не удается какой-то предмет, и помогите. Ведь вопрос личной ответственности родителей для построения доверительных отношений с детьми очень важен.

Будьте целостными

Швейцарский психиатр Карл Юнг отмечает: "Как я могу быть реальным, не отбрасывая тени? Если я хочу быть целостным, то должен иметь и темную сторону". Поэтому психолог Марианна Актаева советует родителям принимать свою "неидеальность".

"Хорошие родители способны принять свои слабые стороны, тем самым открыв огромный контейнер для трансформации "неудобных" эмоций и качеств своего ребенка", – добавляет она.

Будьте увлеченными

В беседах дети часто сетуют на то, что родители всегда заняты, а когда не заняты, то обязательно уставшие или мрачные. Неужели такими вы хотите быть в глазах ваших детей? Потому психолог рекомендует быть увлеченными – интересоваться своим делом или хобби.



Показывайте ребенку свои увлечения / Фото Unsplash

Даже приготовление ужина можно превратить в увлекательное приключение. И дети будут видеть в вас эту искорку и будут увлекаться сами. Каждый ваш талант важен, не скрывайте его.

Не "играйте в хороших родителей"

Вместо того, чтобы "играть в хороших папу или маму", станьте ими. Развивайте в себе четыре вышеуказанные качества и активно займитесь самообучением в сфере родительства. Читайте, слушайте, вникайте в статьи детских психологов. Окунитесь в науку о ребенке с головой, и впоследствии эта информация станет колоссальным подспорьем в построении радостных семейных будней.