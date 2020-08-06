Ранняя беременность – большой стресс для девушек и их родителей. Многие матери начинают в таком случае осуждать своих дочерей, делать акцент на том, что они плохо вели себя с парнями и в результате скоро сами станут матерями. Однако это не о Николь Хеннеси, которая узнала о том, что ее дочь беременна в 17 лет. Реакция женщины удивила миллионы людей во всем мире.

Николь Хеннеси воспитывает троих детей. Когда однажды она увидела в доме упаковку от теста на беременность, то сразу поняла, что он принадлежит ее дочери Анджелине. Трогательную историю о жизни семьи после шокирующей новости рассказывает Buzzfeed News.

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Сначала, Анджелина сказала матери, что результат теста отрицательный. После этого Николь настояла на еще одном тесте, который подтвердил беременность. Реакция мамы стоит аплодисментов.

Анджелина нуждается во мне, поэтому я не буду реагировать. Я спросила, нужно ли ее обнять. После этого обняла так сильно, как могла, и сказала, что помогу разобраться с этой ситуацией,

– поделилась Николь.

Женщина много говорила с друзьями, родителями. Она плакала, однако понимала, что должно быть опорой для своего ребенка. Она была напугана, но ее дочери в то время было еще тяжелее. Поэтому Хеннеси решила, что эта ситуация не о ней и ее чувствах, а об Анджелине, которая нуждается в том, чтобы мама стала человеком, на которого она может положиться.

"Моя работа – информировать ее. Предоставить ей факты, чтобы она сама решила, как быть дальше", – поделилась Николь.

Вместе с семьей они обсудили все плюсы и минусы вероятных решений.

Когда мама рассказала, что я могу выбрать, я чувствовала себя растерянной. Я не знала, что лучше всего для меня. Я дала себе немного времени на размышления и решила оставить ребенка. Учитывала то, что моя семья очень поддерживает меня, особенно мама,

– призналась Анджелика.

Позже с разрешения дочери Николь рассказала о своем опыте в видео, которое распространила в сети Тик-Ток. Ролик стал безумно популярным. Его посмотрели более 13 миллионов раз. В видео женщина рассказала не только о беременности дочери, но и объяснила, что Анджелина знала все о контрацепции и пользовалась противозачаточными таблетками. Однако никакие средства не могут гарантировать абсолютную защиту.

Николь Хеннеси о беременности 17-летней дочери: смотрите видео онлайн