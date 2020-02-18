Безопасно ли детям использовать соцсеть TikTok: ответ экспертов

Интернет является одновременно веселой и интересной вещью и очень страшной "темной дырой", наполненной ненужной информацией. Современные дети начинают пользоваться интернетом с младшего возраста. Так, недавно весь мир захватила соцсеть TikTok, однако, безопасно ли это для детей, – читайте в нашем материале.

Что такое TikTok

Это приложение для обмена видео, которое охватил интернет и привлекло внимание детей и подростков. В TikTok публикуются короткие ролики с наложением музыки. Там очень важно уложиться в 1 минуту (но чаще в 15 секунд), в частности попадая в ритм и слова вырезки из песни.

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Пользователи могут отслеживать друг за друга, "полюбить" содержание друг друга и комментировать видео, на которое они наталкиваются.

Безопасно ли это приложение для детей

Эксперт по цифровым семейным вопросам Тереза Десюйо рассказала изданию Popsugar, что можно сделать для того, чтобы дети безопасно использовали этот сервис, который вызывает привыкания.

Отметим, что при правильном использовании TikTok может быть замечательным вдохновенем для создателей и зрителей. Однако, к сожалению, часто в комментариях у сообщению можно увидеть издевательства. По словам эксперта, TikTok также стал еще одной платформой, где "хищники умеют общаться с детьми и маленькими детьми".

Чем TikTok грозит ребенку

Как и на любой платформе социальных медиа, если не будут приняты меры безопасности, вашему ребенку может грозить расскрытие его личной информации и общение с незнакомыми людьми.



Следите, что ребенок выкладывает в соцсети / Фото poisk

"Хотя эти приложения предлагают детям развлечения и творческие места, они могут вызывать привыкание. Каждый клип длится 15 секунд. Можно увидеть, что дети от 4 до 16 лет пользуются TikTok в среднем 60 минут в день – это 240 видеоклипов за один час", – сказала Тереза.

Стоит ли разрешать детям пользоваться TikTok

Это зависит от нескольких факторов. Отметим, что TikTok имеет минимальные возрастные требовани\: пользователям должно быть не меньше 13 лет, чтобы пользоваться программой, а подросток от 13-18 лет требует разрешения родителей.

Поэтому, первый совет экперта родителям – знать об этих минимальных возрастных требованиях и почему они установлены, ведь дети смогут найти способ войти.

Кроме того, если ребенок хочет или уже завел страницу TikTok, важно с ним поговорить. "Решая, стоит ли ребенку создать учетную запись, поговорите с ними о важности того, что они размещают в интернете, и кто может это просматривать. Дети должны полностью понимать о своей репутации на долгие годы", – ответила эксперт.

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Также родители должны рассмотреть возможность внедрения нескольких рекомендаций, особенно если речь идет о настройке конфиденциальности, которые могут защитить вашего ребенка от потенциальных рисков.

Для детей младшего возраста убедитесь, что аккаунт установлен как частный. TikTok автоматически делает профиль общедоступным, где каждый может просматривать профиль вашего ребенка и содержание, которым они делятся. Поэтому для детей и подростков используйте настройки "только для друзей", чтобы незнакомые люди не могли отправлять комментарии или прямые сообщения вашему ребенку.



Поговорите с ребенком о том, что запрещено делать в TikTok / Фото adindex

Четко очертите ребенку несколько вещей