Безопасно ли путешествовать с детьми во время распространения коронавируса: советы

Ваша семья уже давно планировала путешествие на весенние каникулы или наконец получила отпуск и планирует отдохнуть за границей? Вы хотите все отменить? Прежде всего, стоит знать несколько важных вещей о коронавирусе Covid-19.

Все родители задаются вопросами, безопасно ли сегодня путешествовать с детьми из-за распространения серьезного заболевания.

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Центры контроля заболеваний (CDC) отмечают, что следует избегать международных поездок в Китай, Ирана, Южную Корею и Италию, а также быть осторожными во время посещения Японии и Гонконга, пишет издание Mother.ly.



Что стоит знать о коронавирусе / 24 Канал

Важно позаботиться о медицинском страховании перед путешествием за границу. Не стоит выбирать самое дешевое предложение, а лучше уточнить у специалиста, какой вид страховки будет покрывать расходы в случае госпитализации с вирусным заболеванием.

Педиатр детского здоровья Стэнфорда, доктор Анита Юввади подчеркнула, что местные путешествия автомобилем вполне безопасны.

"Если же вы планируете лететь, то стоит быть осторожными и использовать антибактериальные салфетки для очистки поверхностей самолета, сидения, подлокотников и других предметов, к каким вы будете прикасаться", – сказала она.

И, как всегда, обязательно:

мойте руки с мылом;

часто используйте средства для дезинфекции рук;

не прикасайтесь к лицу;

кашляйте в локоть.

Кроме того, чтобы быть в безопасности, пока что избегайте мест, которые трудно убрать, например, парки развлечений или игровые места в помещении.

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Стоит ли отменить домашнюю поездку? Родители, это зависит от вас. Вы должны поговорить с семейным врачом или педиатром о своих планах и помнить о собственном комфорте.

Если вам удобнее оставаться дома, позвоните в ваш отель и авиакомпанию, чтобы узнать, сможете ли вы получить возврат средств за поездку. Продолжайте следить за ситуацией, следуйте советам медицинских экспертов и примите решение, которое вам комфортно.

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