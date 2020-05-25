Бизнес на колесах: как маме удалось сделать один из самых популярных фуд-траков в США

Мама двух детей Вирджиния Апостолопулос очень любила готовить, поэтому решила открыть фуд-трак на колесах, делая быстрые блюда. В результате, ее увлечение стало прибыльным бизнесом в США.

Но сначала в 1997 году, после переезда семьи из Греции в Нью-Джерси, Вирджиния не могла представить себя владелицей малого бизнеса, ведь она была мамой двоих детей, которая постоянно занималась домашними делами, пишет издание Parents.

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"Я сидела дома и воспитывала наших детей: Марьялену и Пенелопу. А мой муж работал на полный рабочий день на двух разных работах. Когда одна из девочек начала ходить в школу, я решила поработать в ресторанах", – говорит женщина.

И лишь когда обе девочки вступили в колледж, женщина была готова принять новый вызов. Так, в марте 2013 года ее муж предложил ей интересную идею.

Однажды он пришел домой с работы и рассказал, что продается фургон для продажи уличной еды. И добавил, что это была бы прекрасная возможность, чтобы мы ее приобрели,

– сказала журналистам Вирджиния.

Несмотря на опыт работы в местном ресторане пиццы, женщина хорошо знала о проблемах, которые встанут перед этой новой возможностью. "Я знала, что это будет тяжело, я буду работать много часов и это совершенно другая работа, чем на кухне ресторана, где у тебя большое пространство и большая кухня", – добавила Вирджиния.

Однако в конце августа 2013 года семья взяла кредит на свой дом, и Вирджиния начала ездить по городу на фуд-тракере. А поскольку ее родители – греки, они постоянно готовят блины. "И я сделала их здесь, в США, для людей. И все они были с разными начинками", – сказала женщина.

Вскоре к Вирджинии начали звонить с просьбой, чтобы ее фургон The Crepe Truck Philly появился на различных местных мероприятиях: свадьбе, выпускном, дне рождении и др. Спрос был бешеный, и бизнес начал окупаться.

Сейчас фуд-трак функционирует как семейный бизнес, ведь последние два года Вирджинии помогает в фургоне ее дочь Пенелопа.

Советы от Вирджинии, как построить бизнес с нуля: