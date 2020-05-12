Бизнес с нуля для начинающих: советы, как легко открыть собственное дело

Как нужно и с чего начать собственное дело, какой бизнес прибыльный и выгодный в Украине? Мы подготовили советы, которые помогут вам открыть свое дело и создать успешный малый бизнес.

Многие мечтают открыть собственное дело и хорошо зарабатывать. Поэтому издание Prostobiz опубликовало советы, как и с чего правильно начать свой бизнес с нуля, как построить и раскрутить прибыльный бизнес в Украине.

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Как появляется бизнес-идея

Для создания любого бизнеса понадобится перспективная бизнес-идея. Потому что если у вас нет идеи, вы не сможете открыть прибыльный и эффективный бизнес.

Где взять бизнес-идею? Вы можете провести "мозговой штурм", записать все интересные идеи и выбрать наиболее подходящую. Кроме того, подумайте, что вы хорошо умеете делать и можно ли на этом заработать.



Придумайте бизнес-идею / Фото Ideas

Как начать свой бизнес в сети интернет? Выбирая бизнес-идею, учтите, есть ли у вас деньги на старт бизнеса, собираетесь ли вы брать кредит или искать инвестора. Если денег нет, ищите бизнес-идею без вложений или с минимальным стартовым капиталом. Если у вас есть сбережения, можете рассматривать разные варианты идей.

Создание бизнес-плана

После того, как вы определились с бизнес-идеей, и решили, каким бизнесом будете заниматься, необходимо составить бизнес-план. Бизнес-план – это описание процесса реализации бизнес-идеи со всеми необходимыми расчетами.

С помощью бизнес-плана вы рассчитаете срок окупаемости бизнеса, узнаете показатели эффективности и т.д. Кроме того, бизнес-план будет вашим путеводителем в процессе открытия собственного дела. Бизнес-план также пригодится для поиска инвесторов или получения банковского кредита.

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Где взять бизнес-план? Здесь есть 3 варианта:

Написать самостоятельно, прочитав рекомендации по составлению бизнес-плана.

Найти готовые примеры бизнес-планов и отредактировать.

Заказать бизнес-план в специализированных фирмах.

Регистрация бизнеса

Если вы успешно прошли предварительные шаги на пути к бизнесу, необходимо зарегистрировать предпринимательство. В первую очередь, нужно выбрать организационно-правовую форму предпринимательства. Советуем почитать чем отличаются ФЛП, ЧП, СПД и ООО. Форма собственности влияет на порядок управления, взаимоотношения и ответственность учредителей, уставный фонд, налогообложения и тому подобное.

Определившись с формой бизнеса, необходимо пройти процедуру государственной регистрации предприятия. Сделать это можно 2 способами – самостоятельно или воспользоваться услугами профессиональных юристов. По данным Prostopravo, минимальная стоимость юридических услуг регистрации частного предприятия (ООО, АО, ЧП) составляет 750 гривен.



Обязательно зарегистрируйте бизнес / Фото Open business

Где взять деньги на старт и развитие бизнеса? Как показывает практика, любой бизнес требует вложений – маленьких или больших. Кроме того, в процессе развития бизнеса может появиться дефицит свободных денежных средств. В таких случаях можно оформить банковский кредит.

Эффективное управление бизнесом

Создав бизнес, необходимо правильно управлять и развивать его. Современный мир меняется очень быстро, поэтому нужно идти в ногу с ним. Обязательно анализируйте конкурентов, сравнивайте вашу продукцию или предлагаемые услуги с другими предложениями на рынке. Развивайтесь и совершенствует свой бизнес. Только тогда вы можете рассчитывать на хорошую прибыль.

Если у вас есть перспективная бизнес-идея и желание работать, вы обязательно станете успешным предпринимателем.

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9 самооправданий, мешающие начать свой бизнес уже сегодня

Оправдание для себя есть у всех. Но в случае открытия собственного дела – мысли и фразы, оправдывающие отсутствие такого начала, редко бывают справедливы. Обычно в самооправдании коренится простое незнание некоторых вещей, которые можно достаточно просто узнать.

Свой вариант разоблачения популярных отговорок против открытия собственного дела предлагает Джефф Хейден, ответственный секретарь журнала Inc.

Cамооправдание 1. "У меня нет денег для старта"

Как говорит Давид Лавинский: "Предпринимательский старт – это наука и искусство, как обходиться без денег, без персонала и без личного времени".

С денежного "большого пьянства" не стоит начинать "жизненный пир", от этого можно "упасть под стол". Пир нужно начинать с денежного аперитива, то есть минимальной суммы, которую нетрудно раздобыть. А питаться и угощать других на этом пиру, преимущественно, следует питательной едой – вашими идеями и активностями, которые улучшают жизнь других людей.



Общайтесь с партнерами и спонсорами / Фото Business-mаrk

Поэтому сначала продумывайте простые идеи бизнеса, не думая о деньгах. Затем заразите других верой в пользу этих идей. Тогда к вам придут и стартовые инвестиции.

Самооправдание 2. "У меня нет времени"

Лишнее время есть у всех. Вопрос в том, что нужно отказаться от лишнего времени. Если бы вас в палатке засыпало землей и у вас осталось кислорода на 24 часа, вы бы не придумывали шутки в Твиттере, не смотрели бы фильмы, новости и футбол по телевизору. Вы все время выкапывали бы себя из ловушки.

Примените такой же уровень экстренности. Откажитесь от того, что вам кажется отдыхом, но на самом деле им не является – и ваш график мгновенно получит пустые часы ежедневно. Осталось от всего сердца захотеть заполнить эти часы стартом собственного бизнеса.

Самооправдание 3. "Свой бизнес – это сложно и страшно"

Каждый предприниматель боится вести бизнес. Но вы и в детстве боялись пойти в школу, сесть на велосипед, уплыть в водоеме, лететь в самолете, испытать впервые сложный аттракцион, сделать первые действия с компьютером, побывать высоко в горах и тому подобное. И все это вы сделали, потому что преодолели страх.

Поэтому, сделайте из ваших страхов топливо для стимулирования силы воли. Помните, что чем страшнее вам было, тем больше удовольствия вы получите, когда его победите. А удовольствие от своей победы – важный двигатель жизни.

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Самооправдание 4. "Я никого не знаю, у меня нет нужных связей"

В наше время это смешная отговорка. С помощью сайтов компаний, а также фейсбука, твиттера и других соцсетей вы можете наладить контакт практически с любым важным для бизнеса физическим и юридическим лицом.

Сейчас все люди и компании удивительно доступны. Это один из секретов успеха многих из них. Если они ничего не отвечают вам и ничего не делают для вас – это значит, что они о ваших идеях еще не знают. Тысячи миллионеров рассказывали, что на старте рискнули предложить свою схему важным персонам – и были удивлены, что им таки ответили.

Самооправдание 5. "У меня были идеи, но уже поздно: они реализованы другими"

Помните, что Марк Цукерберг не был изобретателем соцсетей. Но мировым явлением сделал их именно он. И заработал на соцсети больше всего тоже он.

Большинство удачных стартапов строится не на том, чтобы "сделать абсолютно новое", а на том, чтобы "сделать лучше". А для этого надо реагировать на то, что уже существует вокруг вас, сразу же придумывая, как это улучшить.



Сделайте свой бизнес лучшим / Фото Укринформ

Инновации очень редко достигают пика в корпорации-первопроходце. А чуть ли не большинство успешных компаний стали большими на основе совершенствования недавно созданных идей и инноваций. Никогда не поздно быть готовым отшлифовать то, что вывел кто-то другой, сделав его идеи лучше, быстрее или дешевле.

Самооправдание 6. "Я неубедителен, боюсь общаться"

Люди будут слушать все, что им интересно, не имеет значения, как и кем оно сказано. Есть масса преподавателей с проблемами речи, но их слушают, поскольку они говорят уникальные вещи, которые слушатели считают полезными для себя.

Если вас не слушают, проблема не в слушателях и не в говорящем – проблема в вашем контенте. Вам нужно понимать слушателей и, исходя из их потребностей, формировать свои сообщения.

Самооправдание 7. "У меня нет бизнес-навыков"

Нет проблем. Получите навыки: сходите на курсы, прочитайте книгу, посмотрите видеокурс, поговорите с друзьями.

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Самооправдание 8. "Мне будет некомфортно начать жить иначе"

Если бизнес-идея нарушает ваши принципы, веру, этику – однозначно вам воплощать ее не стоит. Но если вам просто лень выйти из вашей зоны комфорта, вспомните, что она вам скоро самому страшно надоест. Для чего вы ездите в отпуск, как не для изменения зоны комфорта?

Не бойтесь психологических зон комфорта, потому что их – миллионы. И ведя свой бизнес, вы тоже несколько таких комфортных состояний сформируете под себя.

Самооправдание 9. "Бизнес – это слишком сложно"

Сразу бежать марафонскую дистанцию трудно. Пробежать вокруг стадиона сегодня круг, завтра два и так далее вплоть до дистанции в 42 километра – гораздо легче.

Поэтому сделайте один маленький шаг к сложной цели – например, придумайте и запишите десяток бизнес-идей. Отдохните. Затем второй маленький шаг – узнайте, как пишется бизнес-план. А потом еще и еще.