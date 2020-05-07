Бизнес в США: две сестры из Прикарпатья открыли собственное дело по продаже цветов

Многие украинцы до карантина ехали за границу искать лучшей судьбы: кто учиться, кто-то зарабатывать ребенку на образование, а кто-то реализоваться и создать там собственный бизнес. Так, открыть собственное дело в США решили две родные сестры родом из Ивано-Франковска.

Зореслава и Квитослава Мацкив уже много лет живут в Соединенных Штатах Америки в городе Чикаго, штат Иллинойс. И уже два года занимаются там своим делом – у них есть небольшая лавка цветов под названием "The Secret Garden of Chicago", пишет издание Mega.

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Откуда возникла идея заниматься именно цветочной делом?

"Когда мы приезжали в Чикаго, возникала проблема купить действительно хорошие цветы. У нас в Украине уже давно были коробки с красивыми цветами, а здесь, в Чикаго, этого не было. Даже когда шли на день рождения, красивый букет найти было нереально. Все было стандартное. Именно поэтому мы решили заняться этим делом", – ответила Зореслава.

Сначала девушки продавали цветы для друзей и дарили родным. А потом люди увидели их красивые букеты и начали спрашивать, где девушки такой букет взяли и просили сделать и им.

По словам Зореславы, первые полгода они работали дома. Позже появилось больше заказов и пришлось искать помещение. Так и начали развиваться.



Зореслава и Квитослава Мацкив открыли магазин с цветами в США / Фото Mega

На флористов девушки не учились, по образованию Квитослава – магистр международного права, а Зореслава – магистр международных отношений. Правда, до этого сестры работали в агентстве, которое занимается декорированием свадеб и других мероприятий, поэтому навыки флористов уже имели.

Их магазин работает более двух лет. Девушки рассказывают, что уже имеют постоянных клиентов. Интересно, что к ним обращаются многие украинцы (ведь диаспора в Чикаго на самом деле одна из крупнейших в Америке), но среди клиентов есть и немало американцев, поляков и других. Поэтому в планах на будущее открыть еще один магазин, который будет расположен ближе к центру города.

Зореслава и Квитослава признаются, что создать собственный бизнес в США – не трудно. Главное в ведении собственного дела там – положительные отзывы о хорошем сервисе и обслуживании. Рекламируют свою лавку в основном в инстаграме. Также некоторое время о них писал журнал украинской диаспоры Ukrainian people.

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Отметим, что недавно сестры начали сотрудничество с пятизвездочным отелем Four seasons в Чикаго – это один из самых известных отелей в мире. Квитослава и Зореслава очень рады, что получили такую ​​возможность. И это еще раз подтверждает тот факт, что только работа над собой и самосовершенствование может привести к высотам.