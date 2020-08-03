ЮНИСЕФ не поддержал инициативу украинского Кабмина о замене "пакетов малыша" материальной помощью. Чтобы купить товары из "бэби бокса" в розницу, родителям придется потратить минимум вдвое больше средств.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал Кабмин отказаться от замены "пакетов малыша" материальной помощью. По словам Главы Представительства ЮНИСЕФ Лотты Сильвандер, украинские родители довольны подарками от государства в виде "бэби боксов" и не хотят заменять их на денежную помощь. В общем, украинцы оценивают содержание "пакетов" в 4,8 баллов из 5 максимальных, сообщает 24 канал.

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Мы призываем Правительство продолжить программу “Пакет малыша”, которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине. Абсолютное большинство родителей поддерживают эту инициативу и отмечают ее влияние на собственный бюджет,

– заявила Лотта Сильвандер

Сумма расходов для родителей вырастет в несколько раз

Если семьям новорожденных придется самим покупать товары из "пакета малыша", они точно не уложатся в обещанные от государства 5 тысяч. Аналитика ЮНИСЕФ демонстрирует, что покупка детской продукции в розницу обойдется родителям дороже на 50-200%. Такие расходы могут стать неподъемными для многих украинских семей. Сегодня же более 79% опрошенных заявили, что "бэби боксы" помогли спасти семейный бюджет после рождения малыша.

Что было раньше?

Кабмин одобрил экспериментальный проект: заменить "пакеты малыша" материальной помощью в размере 5 тысяч гривен. Чтобы родители новорожденных получили средства, для них должны в "Приватбанке" открыть специальный счет с особым режимом.