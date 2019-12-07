Бог фотошопа: мужчина превращает обычные фото сына на захватывающие изображения
Голландский фотограф Эдриан Соммелинг на своих снимках показывает волшебные моменты детства сына, однако несколько "оживляет" их, добавляя фотошопа. Так обычные изображения превращаются в незабываемые иллюстрации.
Работы веб-дизайнера пользуются бешеной популярностью в интернете, ведь есть много желающих взглянуть на мир глазами ребенка.
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