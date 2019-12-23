Боятся быть брошенными и подвержены депрессии: черты мужчин и женщин, которые "любят до безумия"
Некоторые люди часто ищут доказательства, что их любят и настоящие ли чувства. Однако им самим иногда не понятно, любят ли они, или только имитируют страсть, потому что им мешают страхи, комплексы и тому подобное. Ведь случаев, когда человек придумывает себе большую любовь, а потом удивляется, почему она несчастна, очень много.
Поэтому психологи назвали несколько признаков того, когда человек не любит, а скорее невротично привязан к партнеру.
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Основные черты мужчин и женщин, которые "любят до безумия"
- Они выросли в дисфункциональной семье, где их эмоциональные потребности не были удовлетворены (потребность в любви, принятии).
- Их родительская семья имела дисфункциональный характер (кто-то злоупотреблял алкоголем или наркотиками, азартными играми; зацикливанием на строгих диетах, физических нагрузках в отношении себя или вас, постоянные ссоры и эмоциональное напряжение).
- Не получив в детстве настоящей заботы и тепла, они пытаются косвенно удовлетворить эту потребность через чрезмерную забота о других.
- Они боятся быть брошенными, поэтому готовы любой ценой сохранить отношения.
- Для них нет ничего слишком неприятного, сложного дорогостоящего, если это может "помочь" их партнеру.
- Они привыкли к недостатку любви в отношениях, что готовы ждать, надеяться и стараться все больше, чтобы удовлетворить партнера.
- Они готовы взять на себя более 50% ответственности и вины за все, что произошло в их отношениях.
- Их самооценка – критически низкая. Глубоко внутри они не могут поверить в то, что достойны счастья. Вероятно, они считают, что должны заслужить право наслаждаться жизнью.
- Поскольку в их детстве было недостаточно уверенности и защищенности, они испытывают сильную потребность контролировать своего партнера и отношения. Они маскируют попытки контролировать людей и ситуации желанием "помогать".
- Они зависимы от мужчин (женщин) или эмоционально зависимые от другого.
- Им свойственна эмоциональная, а иногда и биохимическая склонность к зависимости от алкоголя, наркотиков или пищи (в частности сладостей).
- Строя отношения с людьми, чьи проблемы требуют решения, и попадая в сложные ситуации, они избегают мыслей о собственной ответственности за свою личную жизнь и психологический комфорт.
- Они подвержены периодической депрессии, которую пытаются предотвратить, нервничая от нестабильных отношений.
- Им не нравятся добрые, спокойные и надежные мужчины (женщины), которые интересуются ими. Им такие "хорошие" мужчины (женщины) кажутся скучными.
Как можно это исправить?
Чтобы изменить эти сценарии, очень важно научиться:
- заботиться о себе;
- о своем ментальном здоровье и базовым эмоциональным потребностям;
- также уважать свои границы и пределы партнера;
- конечно, не бояться меняться;
- учиться говорить о своих чувствах и потребностях.