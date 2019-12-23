Боятся быть брошенными и подвержены депрессии: черты мужчин и женщин, которые "любят до безумия"

Некоторые люди часто ищут доказательства, что их любят и настоящие ли чувства. Однако им самим иногда не понятно, любят ли они, или только имитируют страсть, потому что им мешают страхи, комплексы и тому подобное. Ведь случаев, когда человек придумывает себе большую любовь, а потом удивляется, почему она несчастна, очень много.

Поэтому психологи назвали несколько признаков того, когда человек не любит, а скорее невротично привязан к партнеру. Интересно! Как люди попадают в зависимые отношения: ответ психолога Основные черты мужчин и женщин, которые "любят до безумия" Они выросли в дисфункциональной семье, где их эмоциональные потребности не были удовлетворены (потребность в любви, принятии).



Их родительская семья имела дисфункциональный характер (кто-то злоупотреблял алкоголем или наркотиками, азартными играми; зацикливанием на строгих диетах, физических нагрузках в отношении себя или вас, постоянные ссоры и эмоциональное напряжение).



(кто-то злоупотреблял алкоголем или наркотиками, азартными играми; зацикливанием на строгих диетах, физических нагрузках в отношении себя или вас, постоянные ссоры и эмоциональное напряжение). Не получив в детстве настоящей заботы и тепла, они пытаются косвенно удовлетворить эту потребность через чрезмерную забота о других.



Они боятся быть брошенными, поэтому готовы любой ценой сохранить отношения.



поэтому готовы любой ценой сохранить отношения. Для них нет ничего слишком неприятного, сложного дорогостоящего, если это может "помочь" их партнеру.



Они привыкли к недостатку любви в отношениях, что готовы ждать, надеяться и стараться все больше, чтобы удовлетворить партнера.



Они готовы взять на себя более 50% ответственности и вины за все, что произошло в их отношениях.



за все, что произошло в их отношениях. Их самооценка – критически низкая. Глубоко внутри они не могут поверить в то, что достойны счастья. Вероятно, они считают, что должны заслужить право наслаждаться жизнью.



Глубоко внутри они не могут поверить в то, что достойны счастья. Вероятно, они считают, что должны заслужить право наслаждаться жизнью. Поскольку в их детстве было недостаточно уверенности и защищенности, они испытывают сильную потребность контролировать своего партнера и отношения. Они маскируют попытки контролировать людей и ситуации желанием "помогать".



и ситуации желанием "помогать". Они зависимы от мужчин (женщин) или эмоционально зависимые от другого.



от мужчин (женщин) или эмоционально зависимые от другого. Им свойственна эмоциональная, а иногда и биохимическая склонность к зависимости от алкоголя, наркотиков или пищи (в частности сладостей).



Строя отношения с людьми, чьи проблемы требуют решения, и попадая в сложные ситуации, они избегают мыслей о собственной ответственности за свою личную жизнь и психологический комфорт.



Они подвержены периодической депрессии, которую пытаются предотвратить, нервничая от нестабильных отношений.



которую пытаются предотвратить, нервничая от нестабильных отношений. Им не нравятся добрые, спокойные и надежные мужчины (женщины), которые интересуются ими. Им такие "хорошие" мужчины (женщины) кажутся скучными. Как можно это исправить? Чтобы изменить эти сценарии, очень важно научиться: заботиться о себе;

о своем ментальном здоровье и базовым эмоциональным потребностям;

также уважать свои границы и пределы партнера;

конечно, не бояться меняться;

учиться говорить о своих чувствах и потребностях.