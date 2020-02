Более 100 сортов пива и школа сервиса для сотрудников: история успеха сети This is Пивбар

This is Пивбар – сеть, которая уже имеет 4 ресторана в Киеве. В заведениях более 100 сортов пива со всего мира и километры пивопроводов с уникальной системой хранения, охлаждения и подачи. А меню кухни разрабатывается в коллаборации с мировыми шеф-поварами.

В ресторанах подают фирменные блюда из разных стран мира: Германии, Италии, Грузии, Великобритании, США, Украины. А под каждое блюдо в заведении подбирают конкретный вид пива. Кроме того, для обучения персонала сеть This is пивбар имеет собственную школу сервиса, говорится на сайте компании.

Владельцы признаются, что хотели разрушить устойчивый стереотип, что пивное заведение – это грязная местность со скудным выбором пива, примитивной кухней, скучным интерьером, плохим сервисом и посетителями в нетрезвом состоянии.

Издание The Village узнало, по каким принципам строят корпоративную культуру сетевого ресторана.

Какова структура компании

"У нас классическая бизнес-модель: в This is Пивбар есть отделы, администраторы, менеджеры и другие. Важно, что менеджеры и администраторы наших ресторанов выросли до руководящих должностей из нашей же команды – нет приглашенных специалистов", – рассказал директор отдела сервиса This is пивбар Павел Бутовец.

Интересно, что в ресторанах This is Пивбар есть должность, которой нет в других заведениях, – пивной гид. Этот человек разбирается в пиве и помогает гостям выбрать то, что им нравится больше всего.

Какие виды пива есть в This is Пивбар

Ассортимент впечатляет: в учреждениях 50 сортов разливного и 50 бутылочного пива. Главная идея – объединить в одном месте лучшие мировые пивные культуры. Разливное пиво представлено Бельгией, Чехией, Великобританией, Германией, Францией, Данией, а также есть много разновидностей украинского крафтового пива.

Как компания развивает своих работников

Когда This is Пивбар начал активно трансформироваться, владельцы решили построить корпоративную культуру. Так появилась школа сервиса, где учатся как штатные работники, так и потенциально новые сотрудники.

Как все происходит? Заведение приглашает человека на собеседование и если он подходит, то начинает обучение в школе сервиса.

В школе сервиса проходят лекции о стандартах качества, кухне, пиве и технических нюансах. Также дегустации блюд и пива с пивными гидами и инструкторами. Весь персонал учится работать с рациями и наушниками – для эффективной коммуникации между всеми подразделениями. После обучения нужно сдать экзамен. Если все успешно – человека приглашают на стажировку, а затем – на работу.