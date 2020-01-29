Больница в США позволяет детям заезжать машинками на операцию, чтобы уменьшить их страх: видео

Лежать на каталке, которая направляется в операционную, может быть страшно не только для детей, но и для взрослых. Поэтому больница в Калифорнии решила уменьшить страх и тревогу у детей перед операцией и позволяет заезжать в операционную на маленьком автомобиле.

Медсестра Кимберли Мартинес решила, что детям будет удобнее идти на операцию, если они будут в веселом настроении. Поэтому дети заезжают в операционную палату на минимашинах – черном Mercedes или розовом Volkswagen Beetle, передает издание CBS News.

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Дети могут управлять своим автомобилем самостоятельно, или взрослые могут делать это дистанционно.

Такие действия и улыбки детей доказывают, что дорога на операцию имеет большое значение для них. Медицинская сестра рассказала, что видит большую разницу в волнении малышей перед операцией.

"Когда дети узнают, что они могут попасть в операционную, заезжая в маленькой машине, они увлекаются этой идеей и в большинстве случаев их страхи исчезают", – объясняет она.

Смотрите видео, как дети едут машинкой на операцию:

Врачи медицинского центра приобрели одну машину, а другую пожертвовала семья работника больницы. Ведь такая классная идея может заставить многих детей чувствовать себя менее напуганными, когда им придется прощаться с мамой и папой перед операцией.