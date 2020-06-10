За последние полвека изменилось соотношение детей, проживающих в богатых и бедных странах. Так, в современном мире более 60% детей живут в бедных странах.

Об этом говорится в исследовании Брукингского института.

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Результаты исследования показывают, что

37% детей проживают в благополучных странах,

63% детей – в бедных странах.

Хотя в 1950 годах ситуация была несколько иной: тогда 60% детей жили в странах с высоким или верхним средним уровнем дохода, 40% – в странах с низким или ниже среднего уровнем дохода.

По словам ученых, такое соотношение показывает, что правительства не обладают необходимыми ресурсами, чтобы заботиться о детях, поскольку их школьные системы перегружены. Чтобы исправить ситуацию, стоит повысить уровень образования в бедных регионах.

Интересно, издание Старый Лев опубликовало несколько фото, которые показывают, как дети из бедных стран добираются в школу. Так, ученики могут идти через пропасть, разрушенный мост или на буйволах. Эти фотографии просто поражают.

Смотрите фото, как дети из бедных стран добираются в школу: