Как братья и сестры влияют на ваш успех в жизни: 5 важных факторов

Бесспорно, отношения с родными влияют на человека. В частности, братья и сестры помогают формировать самооценку, приоритеты и влияют на определенный важный выбор в жизни человека. Ученые назвали пять факторов, через которые на нас влияют братья и сестры.

Специалисты по семейной экономике, сравнивая достижения детей из одной семьи, подчеркнули, что только в половине из них дети достигают одинакового уровня успеха в плане образования и заработка, пишет издание 99U. Зато в других семьях между двумя их детьми явно заметно неравенство: успеха достигает только один ребенок или даже ни один из малышей.

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Поэтому ученые выделяют пять факторов, по которым братья и сестры влияют друг на друга.

Генетика

Наука показывает, что несмотря на одинаковые гены, дети из одной семьи психологически отличаются друг от друга. Каждый из малышей, если они растут вместе, стремится эффективнее задействовать то, что ему дали гены (физические качества, ум, темперамент), для достижения успеха в определенной области, к которой он наиболее склонен.

Среда

Среда у детей из одной семьи тоже общая, ведь они живут в одном доме, ходят в одну школу, имеют такие же семейные традиции. Но почему тогда они вырастают разными. Потому что дети стараются как можно больше отличаться от братьев и сестер, особенно если разница в возрасте небольшая.



Брат и сестра / Фото Unsplash

К тому же, доказано, что родители обращаются с детьми совсем не одинаково, хоть и пытаются так делать. К каждому ребенку – свое отношение, уникальное, и в связи с этим родители вкладывают в разных детей разные ресурсы. Исследования показывают, что старшие дети (особенно девочки) обычно послушнее и умнее, а младшие – более склонны к риску.

Конкуренция

Конкуренция между братьями и сестрами помогает детям совершенствовать свои навыки и достичь успеха. Ведь именно она дает понять, как это – падать и снова вставать, усердно работать, выигрывать и проигрывать. Интересно, что конкуренция между детьми одного пола обычно выше, чем между детьми разного пола.

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Сравнение

Много людей в течение всей жизни сравнивают свой успех, сопоставляя его с успехом своих братьев или сестер. Ученые также заметили, что родители могут навредить своим детям, активно сравнивая их, особенно если одного ребенка называть хорошим, а другого плохим.

Доверительные отношения

Люди, которые построили позитивные отношения со своими братьями или сестрами, рассматривают конкуренцию как дружеское соревнование. Их доверительные отношения способствуют более полному удовлетворению детей от жизни.

В общем, положительные отношения между детьми в семье способствуют укреплению их физического и умственного здоровья. Поэтому меньше сравнивайте своих детей, открыто обсуждайте с ними вопросы равенства и распределения ресурсов, а также помогайте малышам находить баланс между конкуренцией и взаимной поддержкой.