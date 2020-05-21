Как бриться и завязывать галстук: мужчина, выросший без папы, создал видеоблог для детей

У отца двух детей Роба Кенни было нелегкое детство – его бросил отец в подростковом возрасте, поэтому парень всему учился сам. Сейчас он решил создать полезный канал, где показывает, как правильно бриться, завязывать галстук или менять колесо в машине.

Его ютуб-канал "Папа, как я?"является учебным пособием, которое помогает овладеть привычными жизненными навыками. В видео Роб дает практические советы о том, как делать повседневные вещи, например, гладить рубашку или ремонтировать кран в раковине.

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Когда отец ушел, оставив семью, в которой было 8 детей, мама начала употреблять алкоголь. Том Роб пообещал себе, что не будет делать тех же ошибок, которые делали его родители.

"Моей целью в жизни было воспитание хороших детей. Я никогда не хотел быть богатым. Я никогда не хотел быть успешным. Я просто хотел воспитать хороших детей, которые умеют самостоятельно жить", – добавил мужчина.

И ему это удалось. Сейчас Роб – 29-летний мужчина, отец двоих детей – Кристина и Кайла. И когда решающая часть его отцовства закончилась – дети начали жить собственной жизнью, Роб решил создавать полезные видеоролики на ютубе.



Мужчина рассказал, как починить кран в ванной / Скриншот из видео

В течение многих лет он накопил много мудрости и практических знаний, которые хотел превратить в жизненные уроки для детей, которые не преподают в школах. Его видео охватывают самые разнообразные темы, начиная от того, как завязать галстук и гладить рубашку, вплоть до того, как поменять автомобильное масло и отремонтировать кран.

Сейчас на его канале есть 1,3 миллиона подписчиков, и количество продолжает быстро увеличиваться. Ведь история Роба – это решительность и трудолюбие с благородной целью – избежать ошибок. Он получил много эмоциональных ответов от других людей, которые не имели нормальных отношений с родителями, объясняя, как его видео помогают им.

Смотрите видео Роба, как правильно завязывать галстук: