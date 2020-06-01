Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам по случаю Дня защиты детей и трогательными словами описал, что родители должны делать для своих детей, чтобы они были счастливыми и чувствовали себя в безопасности.

Он написал в своем телеграм-канале, что для детей слова "Ты – самый талантливый!", "Ты самая умная и самая красивая!", "Ты все сможешь!", "Ты – моя гордость!" и др намного важнее традиционных фраз: "Надень шапку" или "Ты сделал "домашку"?".

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Он считает, что родители должны обеспечивать и защищать детей, а малыши имеют право на счастливое детство. "Это не только о детском образовании и здоровье, безопасности и развитии. Это и радостные детские глаза, детская улыбка и приятные воспоминания о лучшем периоде жизни", – пишет президент.

Будем для наших детей супергероями! И для этого не обязательно уметь летать или проходить сквозь стены. Нашей суперсилой могут быть порядочность и честность, уважение и толерантность, хорошие слова и хорошие дела,

– заявил Зеленский.

А в своем фейсбуке президент написал, что для того, чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. "Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!", – говорится в посте Зеленского.

И добавил, что родителям следует находить больше времени для детей, выслушивать их и осуществлять их мечты. А иногда важнее просто крепко обнять и сказать: "Я тебя люблю".

По словам Зеленского, сегодня в Украине есть много детей, которые лишены родительской опеки, и детей с особыми образовательными потребностями. Поэтому, государство должно быть для них защитником и добродетелем, источником заботы и опеки. Украина должна быть для них.

"В этот день я хочу отдельно поблагодарить всех, кто работает с детьми. Это педагоги и соцработники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие-многие других", – добавил он.

Президент также отметил, что День защиты детей – это не только 1 июня, это должно быть каждый день.

Что известно о Дне защиты детей? Впервые говорить о защите прав детей начали еще 1 июня 1925 года. К этой проблеме привлекли внимание два события это: первая международная конференция в Женеве, во время которой обсуждались проблемы детей, а также – генконсул Китая собрал в Сан-Франциско группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у Цзе – праздника, который символизирует начало лета.



Официально Международный день защиты детей был основан в 1949 году, когда после Второй мировой войны по всему миру остались сиротами и без дома много несовершеннолетних.