Ранняя взаимодействие между родителями и детьми влияет на формирование физического и психического развития. Так, новое исследование выяснило, что игры папы с малышом могут улучшить способность ребенка контролировать свои эмоции и поведение в будущем.

Об этом заявили исследователи из Кембриджского университета и Фонда LEGO. Они рассмотрели около 80 исследований, которые касались взаимодействия папы с их маленькими детьми (до трех лет), пишет Science Direct.

Интересно Как в Канаде семьи проводят каникулы: интересные идеи на лето для детей

Преимущества игры папы с ребенком

Исследование имеет следующие выводы: во-первых, игры отца с ребенком часто более физические, чем игры матери с малышами. В частности, это поднимание ребенка, гонки и тому подобное. Во-вторых, начинают больше играть с детьми по мере взросления, но когда малышам исполняется шесть лет, количество игр уменьшается.

Так, ученые выяснили, что игра отца и ребенка положительно влияет на развитие ребенка. Исследователи говорят, что чем больше папа играет с малышней, тем меньше у ребенка эмоциональных и поведенческих проблем.

Дети, которые чаще играют со своими папами, могут лучше контролировать свою агрессию, менее склонны к эмоциональным или физическим вспышкам, когда у них возникают конфликты.

Папа играется с сыном / Фото learning

"Физическая игра создает забавные, захватывающие ситуации, в которых дети учатся контролировать эмоции. Это безопасная среда, где дети могут практиковать, как реагировать на определенную ситуацию", – говорит исследователь.

Мама тоже может выбрать физические игры. Исследователи также подчеркивают, что физическая игра не исключительно для пап. "Одна из вещей, на которые мы обращаем внимание в наших исследованиях, – это необходимость варьировать типы игр мам с детьми. Так, матери тоже должны поддерживать физические игры с малышами", – объясняют ученые.