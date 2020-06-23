Каждый раз, когда родители что-то говорят, делают реагируют на какую-то ситуацию, ребенок наблюдает за их поведением и повторяет его. Психологи утверждают, что то, чем взрослые "наполняют" малышей сейчас, обязательно "прорастет" в будущем.

Именно следуя примеру взрослых дети получают языковые навыки и в результате начинают разговаривать. Поэтому, дети перенимают от родителей гораздо больше, чем знает: как взаимодействовать с людьми, как реагировать на неудачи и достигать успеха и т.д., пишет издание 4mamas.

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Ваши сегодняшние привычки формируют будущее вашего малыша. Психологи утверждают, что фундамент своей личности ребенок копирует с родителей, поэтому в первую очередь стоит воспитывать себя и стать тем, кем хотите в будущем видеть своего ребенка.

Как быть примером для ребенка

Говорите о своих эмоциях и чувствах

Взрослые всегда думают, что их внутренний мир другие должны понимать "по умолчанию", но люди не умеют читать мысли. Поэтому то, что чувствуете в определенный момент вы, выскажите и окружающим в словесной форме.

Говоря о своих эмоциях и чувствах, вы учите ребенка делать так же. А это поспособствует комфортному общению, потому вам будет значительно легче понять своего ребенка, а в будущем ему будет легче взаимодействовать с друзьями, коллегами и окружающими.



Говорите с ребенком о эмоции / Фото Yakaboo

Извиняйтесь и объясняйте свои поступки

Родители редко извиняются перед малышами, у нас это почему-то не принято, ведь "родители всегда правы". Но на самом деле нужно уметь извиняться если, например, не сдержали обещания. И не забывайте объяснять ребенку, почему так произошло. Это поможет научить малыша с уважением относиться к чувствам других.

Показывайте налаживание взаимоотношений в семье

Именно глядя за отношениями родителей, ребенок научится в будущем строить собственную модель взаимоотношений с мужем/женой. Поэтому не скрывайте этого, хотя не стоит показывать детям только ссоры или конфликты.

Так, ребенок должен видеть, что время от времени родители могут обижаться друг на друга, но потом они обсуждают причину обиды, мирятся и обнимаются. Поэтому не стесняйтесь проявлять любовь и нежность в присутствии ребенка. Это поддерживает счастливые взаимоотношения в семье.

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Уделяйте время себе и партнеру

Ребенок должен понимать, что весь мир не крутится только вокруг него. Поэтому родители должны позволять себе заниматься любимым делом и находить время для второй половинки. Это будет поддерживать ваш позитивный настрой и чувство удовлетворения, а также будет достойным примером для подражания.

Соблюдайте принципы, которые пропагандируете

Дети, как губки, впитывают в себя все, что делают родители. И самое интересное, что ребенок больше подражает действиям мамы или папы, а не их словам. Поэтому бесполезно рассказывать о правилах перехода дороги по "зебре", если вы сами перебегаете в неположенном месте.

Если вы хотите, чтобы ребенок занимался спортом, правильно питался и не курил – делайте то же самое. К примеру, вы можете брать малыша с собой на тренировки (часто в спортивных центрах есть детские комнаты).