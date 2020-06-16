Американские исследователи решили выяснить, чего больше всего не хватает пожилым людям на карантине и как изоляция влияет на их эмоции. Оказалось, что они чувствуют себя довольно одинокими в последние месяцы, а потому больше всего хотят обнять своих близких.

Исследование провела компания ComfortKeepers, они опросили более 2 тысяч человек, большинство из которых – старше 65 лет, передает Studyfinds.

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Так, половина опрошенных пожилых людей говорят, что им не хватает объятий близких и друзей во время пандемии. Потому 57% не могут дождаться, когда смогут это сделать.

Опрос показывает, что 51% пожилых людей скучают по свободе (возможности свободно гулять на улице), 48% – по семье и 40% – по своим старым делам.

"Новый, изолированный мир, к которому мы все были вынуждены приспособиться, оказался сложной задачей. Особенно для старшего поколения, которое часто полагается на физический контакт с друзьями и близкими, которые помогали им в ежедневной рутине", – говорит исследователь Карл Макманус.

Бабушки и дедушки скучают по внукам / Фото ВВС

К тому же, 91% всех участников опроса считает, что оставаться на связи с семьей и друзьями является ключевым фактором для прохождения этих долгих месяцев изоляции.

Поэтому 72% респондентов признались, что технологии не позволяют им сойти с ума на самоизоляции. Ведь они используют свои компьютеры или телефоны для видеочатов. И хотя люди регулярно общаются с друзьями и семьей по телефону, 17% все еще переписываются по обычной почте.

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Опрос также показал, чего люди больше всего ждут после отмены ограничений. Так, больше всего люди ждут, когда смогут посещать любимые рестораны (78%) и навещать друзей (76%).