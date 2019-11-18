Чего больше всего боятся молодые родители: самые распространенные вопросы

Молодых родителей часто охватывает паника из-за нехватки опыта в воспитании ребенка. Это нормально, ведь почти все родители в первые дни и даже месяцы находятся в неопределенном состоянии между криками о помощи и "что я вообще делаю".

Ниже описаны 5 вещей, которые больше всего волнуют каждого из новоиспеченных родителей. Об этом рассказал педиатр Александр Сиволобов, передает издание "Обозреватель".

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1. Он дышит?

Молодые родители часто просыпаются в холодном поту посреди ночи, чтобы убедиться, что ребенок дышит. Иногда они даже стоят у кроватки и присматриваются, как движется грудная клетка ребенка при вдохе и выдохе. Не надо стесняться этого. Так делают все.

2. Он не слишком много спит?

Для младенцев абсолютно нормально спать почти целый день в свои первые недели, около 18 часов за сутки. Малыш проснется, чтобы поесть, испачкать подгузник или просто, чтобы посмотреть на вас около 10 минут, а потом снова уснет.

3. Он не мало ест?

Нет необходимости постоянно измерять и вести учет граммов и миллилитров, или будить ребенка по расписанию каждые 2 часа, чтобы он поел. Также абсолютно нормальная ситуация, когда малыш засыпает, не доев. Родители могут разбудить малыша, слегка пощекотав его за ножку или ухо, если малыш уснул слишком рано. Но если ребенок оставит 15 миллилитров смеси в бутылочке, он не умрет с голода.

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4. А он должен так выглядеть?

Не все младенцы выглядят так, как в рекламе подгузников. И это тоже нормально.

5. Такие какашки – нормальные?

Детский туалет выглядит странно, как и пахнет. Но это не страшно. (Только если увидели кровь – свяжитесь с врачом).