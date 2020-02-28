Чем воспитание в 80-90-х годах отличалось от современного: интересное сравнение

Каждый взрослый вспоминает, как они взрослели в старые добрые времена. Но воспитание детей – это та вещь, которая постоянно развивается. И чем больше мы учимся, тем лучшими родителями становимся. Хотя и из воспитания в 80-90-х годах можно почерпнуть много полезного современным взрослым.

Нет правильного ответа насчет воспитания родителей, ведь меняются времена, а с ними меняются и сами дети. Поэтому взрослые должны адаптироваться к новым ожиданиям и технологиям, чтобы быть теми родителями, в которых нуждается дети, передает издание Mabelandmoxie.

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Мы предлагаем вам несколько тезисов, которые докажут, как сильно изменилось воспитание детей, и помогут понять, что влияет на малышей лучше всего.

В 80-х и 90-х годах жизнь семьи была центром

Это, пожалуй, ключевая разница в том, как когда-то действовали родители, когда мы были детьми. Раньше взрослые делали выбор, исходя из того, что лучше для всей семьи.

Это означало, что они уделяли больше времени себе, "не перебарщивали" в финансовом или умственном плане и верили, что их дети могут ориентироваться в мире с минимальным вмешательством старших.

Сегодня современные родители чаще делают выбор, который их напрягает, но, как они считают, принесет пользу детям. Так, воспитание детей заставило нас отложить заботу о себе, чтобы тратить все время и силы на своих малышей.

В 80-х и 90-х у детей было много друзей во дворе

Когда-то родители просто хотели, чтобы дети вышли из дома и поиграли со сверстниками. Взрослые не наблюдали за своими детьми каждую секунду, поэтому малыши часто организовывали так называемые "районные банды", которые все время проводили на улице.

Зато родители могли выйти во двор, чтобы поговорить с соседом, но и тогда они не всегда обращали внимание на детей.

А сегодня дети постоянно в поле зрения родителей. Некоторые взрослые хотят всегда наблюдать за своими детьми и их безопасностью, не отпускают их далеко от дома. Да и сами дети уже редко выходят на улицу и больше времени проводят в телефонах.

В 80-х и 90-х родители кормили своих детей разным

Когда-то самым вкусным блюдом у детей был хлеб с сахаром, смоченный водой. Родители не запрещали детям есть конфеты и позволяли малышам питаться повсюду: купить что-то в магазине или поесть у друзей. И дело не в том, что родителей не волновало, чем питаются их дети, они просто не считали, что это плохо.

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Сегодня вопросы питания имеют большое значение. Органические, вегетарианские или без глютена – это слова, которые родители еще с детства учат своих чад. К тому же, взрослые обращают внимание на выбор малышей и кормят их лишь тем, что они хотят.

В 80-х и 90-х годах дети одевались практично, а не модно

Когда наши родители покупали нам одежду, они искали долговечные и практичные вещи. Обувь, как и любые вещи, покупалась на вырост. Даже дети на телевидении и в кино выглядели как дети. Все мы были со взъерошенными волосами, разбитыми коленями, потому что мы весело играли.

Сегодня дети одеваются модно. Если сейчас посмотреть на рекламу детской одежды, то вы, вероятно, увидите детей, которые одеты как взрослые. Да, дети выглядят мило, но такая одежда не предназначена для игр – она создана только для стиля.

В 80-х и 90-х дети ходили в школу пешком

Воспитывать детей в 80-х и 90-х годах было проще. Дети посещали школу в своем районе. Не было выбора или уставов учреждений, никаких списков ожидания и давления, чтобы выбрать уроки, которые лучше всего подойдут вашему ребенку. В конце дня не было никакой очереди к микроавтобусам, которые ждали детей, потому что малышня ехала домой на велосипедах, бегала или ходила пешком со своими друзьями и соседями.

Сегодня родители выбирают школу, которая лучше всего подходит для малыша. Наличие выбора предоставляет семьям варианты обучения, принимая во внимание большие деньги, если школа частная. Родители могут выбрать даже уроки, которые должны посещать их малыши.

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Кроме того, родители столкнулись с тем, что им приходится писать заявления и ждать, зачислят ли в такое заведение ребенка. И, как правило, родители возят своих детей в школу.

В 80-х и 90-х детям не запрещали смотреть телевизор

Когда-то никто не волновался, что дети проводили слишком много времени, смотря мультики. Родители включали малышам каждую субботу мультики, играли в видеоигры и тому подобное.

Сегодня время, проведенное в гаджетах, – враг, потому что это имеет плохое влияние на малышей. А родители редко разрешают детям смотреть мультики или играть в игры.