Чем занимались дети, когда не было гаджетов: архивные фото

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Так развлекались дети без гаджетов / coma.in.ua/

В современном мире детям трудно представить детство без смартфонов. Они просто не понимают, как тогда развлекались без гаджетов, без доступа к интернету или игр. Но на самом деле и в то время дети очень весело проводили свое свободное время.

Ниже представлена интересная подборка исторических черно-белых фото, на которых изображены яркие моменты из детства детей без виртуального мира.

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Дитина з собакою
Девочка играет для своей собаки

Ігри дітей без ґаджетів
Дети играют в "Пни арахис", Лондон, 1938 год

Дівчинка танцює
Девочка танцует на улице для своего мишки, Париж, 1961 год

Діти малюють на асфальті
Дети рисуют мелом на асфальте, Манчестер, 1966 год

Дитина в зоопарку
Папа поднял своего сына, чтобы тот накормил жирафа, Лондонский зоопарк

Діти стоять на руках
Девочки стоят на руках, Лондон, 1956 год

Діти танцюють
Две девочки танцуют на улице Нью-Йорка, 1940 год

Хлопчик на прищепках
Мальчика прицепили к веревке

Діти з гумовими м'ячами
Дети с резиновыми мячами

Діти біля каналізації
Дети "ловят рыбку" в канализации

Діти граються паперовими корабликами
Дети пускают бумажные кораблики

Діти з собакою
Дети помогают своему другу – собаке

Діти на гойдалці
Дети сделали себе качели прямо посреди улицы

Діти читають комікси
Мальчики читают на улице комиксы, 1952 год

Дівчата грають в ляльки
Девочки оказывают первую помощь кукле, Лондон, 1940 год

Діти біля фонтану
Дети танцуют на улице возле фонтана, Нью-Йорк, 1964 год

Діти граються на вулиці
Дети играют на улице, Нью-Йорк, 1940 год

Все фото – boredpanda.com.

Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Семья Родители и дети Дети и несовершеннолетние
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