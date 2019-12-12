Чем занимались дети, когда не было гаджетов: архивные фото

В современном мире детям трудно представить детство без смартфонов. Они просто не понимают, как тогда развлекались без гаджетов, без доступа к интернету или игр. Но на самом деле и в то время дети очень весело проводили свое свободное время.

Ниже представлена интересная подборка исторических черно-белых фото, на которых изображены яркие моменты из детства детей без виртуального мира. Интересно! Игры с детьми дома: 10 увлекательных идей, как весело провести время

Девочка играет для своей собаки

Дети играют в "Пни арахис", Лондон, 1938 год

Девочка танцует на улице для своего мишки, Париж, 1961 год

Дети рисуют мелом на асфальте, Манчестер, 1966 год

Папа поднял своего сына, чтобы тот накормил жирафа, Лондонский зоопарк

Девочки стоят на руках, Лондон, 1956 год

Две девочки танцуют на улице Нью-Йорка, 1940 год

Мальчика прицепили к веревке

Дети с резиновыми мячами

Дети "ловят рыбку" в канализации

Дети пускают бумажные кораблики

Дети помогают своему другу – собаке

Дети сделали себе качели прямо посреди улицы

Мальчики читают на улице комиксы, 1952 год

Девочки оказывают первую помощь кукле, Лондон, 1940 год

Дети танцуют на улице возле фонтана, Нью-Йорк, 1964 год

Дети играют на улице, Нью-Йорк, 1940 год Все фото – boredpanda.com.