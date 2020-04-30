Чем заняться подросткам на карантине: интересные и полезные идеи

Подросткам обычно трудно найти действительно интересное занятие, но стереотип, что они живут только в телефонах, часто является преувеличением. На самом деле подростки глубоко чувствуют свои пристрастия и интересы, поэтому их просто нужно немного подтолкнуть, чтобы они заметили что-то интересное в реальном мире.

Издание Good House опубликовало несколько занятий, которые заинтересуют подростков, а также помогут избавиться от скуки и хорошо провести время.

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Кроме развлечений, несколько вариантов увлечений смогут развить ребенка и прекрасно подойдут как навыки в резюме.

Создайте дизайн комнаты, о которой давно мечтали

Вы можете сделать его эффектным, или простим и минималистичным, как больше нравится. Главное – чтобы это было то, о чем вы давно мечтали. К примеру, вы даже можете просто создать уютный уголок на подоконнике или красиво украсить балкон.

К тому же, это отличный способ сблизиться с семьей. Ведь подросткам нравится, когда родители прислушиваются к их просьбам и позволяют делать все по-своему.

Заинтересоваться кулинарией

Каждый человек может найти новое хобби во время карантина. И сделать это довольно легко. Поэтому, если подростку интересна кулинария, то он/она может посмотреть несколько интересных рецептов в книгах или даже в интернете, и приготовить что-то. И если сразу получится все не так, как должно бы, не расстраивайтесь и попробуйте еще. И через некоторое время ребенок будет радовать всю семью вкусными блюдами.



Подростки готовят дома / Фото Fеmina

Создайте видео или фильм

На самом деле для того, чтобы снять видео, не нужно много оборудования – может помочь обычный телефон с камерой и программа для редактирования. Подростки обычно очень творческие и имеют много идей, поэтому это можно использовать для создания видео.

Если же дети стесняются камеры, то они могут снять видеоролик о домашних животных или каких-то предметах дома. Кстати, большой популярностью в соцсетях пользуются видео с танцевальными движениями.

Научитесь шить

Научившись шить, подростки могут получить много выгоды, в частности они смогут изготовить собственную одежду, сумки и другие аксессуары. Это даже можно делать на заказ и продавать сверстникам. И если из этого они не сделают себе хобби, все же они будут уметь пришить пуговицу или зашить дырку в рубашке, что хорошо поможет им в самостоятельной жизни.

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Организуйте распродажу старых вещей

Если в вашем гараже завалялось множество ненужных вам вещей, подросток может продать их во время карантина с помощью интернета. Это очень крутая идея, ведь, во-первых, вы сможете освободить место в гараже, а во-вторых, подросток сможет заработать немного денег.

Устройте караоке дома

Независимо от того, есть ли у вас дома микрофон, вы можете просто включить мелодию и петь знакомую песню. К тому же, в интернете есть сайты с текстами песен. Поэтому, устройте один веселый вечер в кругу семьи, это сблизит подростка с родителями.



Караоке дома с семьей / Фото hi-news

"Посетите" музей или спектакль

На время массовых ограничений из-за пандемии коронавируса мировые культурные заведения закрыли свои двери для посетителей, но открыли их виртуально. Поэтому теперь, чтобы увидеть, например, балет "Лебединое озеро" – не обязательно ехать в Мюнхен. Можно это сделать, не вставая с кровати. Поэтому, если подросток интересуется культурой, – это может стать восхитительным проведением времени.

Какие музеи и театры можно посетить онлайн – читайте здесь.

Поиграйте в настольную игру их уровня

Часто подростки перестают играть в настольные игры, когда взрослеют, но есть такие игры, которые предусматривают активацию мозга и навыков критического мышления. Поверьте, это точно их заинтересует и будет развивать стратегическое и креативное мышление. Но не выбирайте "детские" игры с типичными ходами, примите во внимание умственную игру.