Чем заняться вместе с ребенком во время карантина

Вынужденные каникулы в учебных заведениях ввели до 3 апреля. Чтобы уберечься от вируса лучше провести это время дома с детьми. Но сидеть дома, пусть даже за компьютером или книгой – то еще испытание. Мы собрали несколько идей для детского досуга, которые спасут неугомонных малышей от скуки.

Так чем же можно занять школьника зимой? Удивительно, но из обычного листа после нехитрых манипуляций может выйти настоящее произведение искусства. Все что вам нужно это бумага, несколько канцелярских инструментов и принтер.

Подготовка

Печатать придется немало, поэтому нужен принтер, который бы легко справился с длительным цветной печатью. Для этой цели лучше всего подойдут производительные принтеры Canon серии Pixma G, ведь они имеют встроенные чернильницы с большим запасом краски уровень которой очень удобно отслеживать. Кроме того, распечатать изображение можно прямо со смартфона или планшета.

Вместе с ребенком можно заняться скрапбукингом, распечатать и сыграть в настольную игру, устроить собственный мини-театр или сделать игрушки из бумаги.

Кроме того изготовление красивых поделок своими руками поможет развить пространственное мышление, художественный вкус, отточить моторику рук. Изделия из бумаги увлекут не только детей, вы можете составить им компанию и помочь или создать что-то вместе.

Придумывать что-то с нуля или тратить время на поиски в интернете не требуется. На сайте Creative Park уже собрано множество идей для фигур, игр и других различных изделий из бумаги.

Скрапбукинг

Вместе с ребенком можно изготовить альбом для фотографий. Даже если вы делаете это впервые – не проблема. Ведь на сайте уже есть готовые комплекты для начинающих, которые помогут вам изготовить свой первый альбом. Все что нужно, только загрузить схему и следовать указаниям.



Хорошая идея – изготовить собственноручно альбом с общими фотографиями

На Creative Park можно найти несколько комплектов для альбомов разного размера и формата. Кроме того отдельный набор различных элементов для создания альбома поможет проявить ребенку собственное творчество и фантазию.

Устройте праздник

Если нужно отметить важный день, все можно украсить самостоятельно. Кроме того, вместе с малышами это делать значительно веселее.



Можно самостоятельно украсить комнату для проведения праздника

На Creative Park вы найдете множество различных элементов от приглашений, именных вывесок и различных украшений. Все это поможет отпраздновать день рождения или любой другой праздник сделав его еще более особенным.

Объемные открытки для поздравлений

Свободное время можно использовать на изготовление поздравительных открыток вместе с ребенком. Впереди много праздников и дней рождений, поэтому вместе можно подготовиться к этим датам наперед. Кроме того открытки предлагаем сделать не обычные, а объемные. Это конечно несколько сложнее, однако гораздо интереснее.



Открытки своими руками всегда замечательная идея

Все что для этого нужно – скачать схему на сайте Creative Park, распечатать ее, вырезать и сложить по указаниям. На сайте можно найти открытки различной сложности. Потренироваться вместе с малышами можно на простых изделиях, а потом уже перейти к более сложным многослойным открыткам.

Звери и фигуры из бумаги

Вырезать простые фигурки из бумаги может быть интересно и весело для детей любого возраста. Если малыша легко заинтересовать обычными рисунками, то для старших школьников нужно несколько сложнее. Здесь прекрасно подойдут 3D фигуры из бумаги.



Изготовление 3D животных интересное и развлекательное занятие

Они могут быть разной степени сложности, поэтому складывание таких изделий развлекает на длительное время. Благодаря Creative Park можно самостоятельно собрать целый зверинец из котов, собак, кроликов и других животных.

Для самых детей на сайте можно найти модели для сборки разнообразных драконов и динозавров. Если же детям больше нравится транспорт или архитектура – можно загрузить модели поездов или известных зданий.

Кроме указанных вариантов на Creative Park можно найти массу других бесплатных материалов для работы с бумагой. Изготовление изделий из бумаги своими руками позволит весело и интересно провести время вместе с детьми развивая их воображение и творчество.