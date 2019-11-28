Каким правилам стоит научить ребенка перед тем, как отпускать одного на улицу

Наступит день, когда родителям придется впервые отпустить своего ребенка самостоятельно в школу или погулять на улице. Поэтому, чтобы уберечь ребенка от опасности, вы должны научить его нескольким правилам.

Что именно рассказать ребенку, поделилось издание The Village, которое накануне пообщалось с полицейским и директором детского сада.

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Так, полицейский рассказал, что, по законодательству, ребенок до 10 лет должен гулять на улице только в сопровождении родителей или других знакомых взрослых. Но сами родители отпускают детей без присмотра уже в возрасте 7-8 лет.

В плане детской безопасности на улице стоит выделить три важнейших категории: безопасность дорожного движения, безопасность передвижения по улице и безопасность обращения с незнакомыми людьми.

Прежде всего, детям нужно сказать, чтобы они ни в коем случае не выходили на проезжую часть или подходили близко к дороге. Также расскажите своим чадам о безопасности передвижения по улице – к примеру, внимательно смотреть под ноги. Ведь в Украине, к сожалению, много ям, поэтому есть риск упасть в зону провалившегося асфальта или приоткрытого люка.

Научите ребенка не общаться с незнакомцами

Обязательно подчеркните то, чтобы дети не прикасались к незнакомым вещам (это могут быть заражены шприцы или боеприпасы).

Объясните им, что незнакомые люди могут быть опасными. Это могут быть не только пьяные лица, но и люди, которые похищают детей. (Как показывают эксперименты, дети представляют опасного человека большим и в черной одежде, однако чаще всего похитители скрываются за милыми образами). Поэтому в таких случаях лучше вообще запрещать малышу общение с любыми незнакомыми людьми.

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Вы должны донести до ребенка, что любой незнакомый человек, который пытается его провести куда-то и обещает что-то показать – это опасно.

Директор детского сада говорит, что, отпуская ребенка впервые гулять самостоятельно, родители должны заранее выучить с ним несколько правил.

Среди обязательных:

Как зовут ребенка?

Как зовут папу и маму ребенка?

Какой адрес дома ребенка?

Номер телефона одного из родителей.

"Стоит также несколько раз разыграть ситуацию, в которой дети будто бы потерялась. Это поможет правильно среагировать, если в жизни это случится", – говорит директор.

К примеру, вы можете научить ребенка искать полицейского или приобрести ему современный гаджет, который отслеживает по GPS местонахождение малышей. Также женщина посоветовала фотографировать ребенка перед выходом на улицу в той одежде, в котором он будет гулять.