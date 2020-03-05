Честное поражение или фальшивая победа: стоит ли поддаваться ребенку в играх
Психологи утверждают, что не стоит позволять ребенку "победить" во время игры или конфликта. Ведь это может принести для малышей больше вреда, чем пользы. К тому же, родители должны готовить свое чадо к взрослой жизни.
Будь то обычная карточная игра или серьезный разговор, не нужно поддаваться ребенку, если он не выиграл справедливо, пишет Mirror.
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Потому что такие маленькие "победы" (когда вы поддались), хотя и кажутся безобидными, на самом деле могут создать губительный прецедент, и не только для вашего ребенка, но и для ваших отношений с ним.
"Ребенку нужно видеть маму или папу как того, кто контролирует ситуацию и помните, что ребенок знает, когда он не получил законную победу", – говорит психолог Лин Фрай. Так, пусть порой дети побеждают, но будьте осторожны. Ведь от таких "побед" может быть накопительный эффект, когда ребенок решит, что он является главным в игре или конфликте.
Ребенок может считать себя главным / Фото Unsplash
К тому же, дети не будут чувствовать гордость, если знают, что выиграли в сфальсифицированной игре. "Если ребенок всегда "побеждает", он никогда не научится справляться с проблемами", – добавила психолог.
Взрослые всегда волнуются, сможет ли ребенок справиться с поражением, поэтому родители должны научить детей стратегии преодоления проигрыша.
Как помочь ребенку победить и проиграть
- Выбирайте разумно
Когда дети в раннем возрасте, выбирайте игры, в которых у них на самом деле будет шанс выиграть. "Настольные игры очень хороши для развития малышей. Поэтому выберите короткую "случайную" игру, которую они могут выиграть сами", – сказала психолог.
- Пусть они выиграют только первые два раунда
Дети скучают и теряют интерес, если они проигрывают в своих первых нескольких попытках. Поэтому позвольте им пару выигрышей, а тогда убедитесь, что вы победите их, но честно. То, как они ведут себя с победой или поражением, важно так же, как и сама победа.
Позволяйте ребенку иногда выигрывать / Фото Nachild
- Будьте хорошим примером для подражания
Если вы проиграете, скажите ребенку: "Ах, жаль, мне придется попробовать еще раз и в следующий раз играть лучше". Пусть они видят, что ты расстроился, но это еще не конец света.
- Модельные стратегии преодоления поражения
Посмотрите с детьми какую-то спортивную игру чтобы они увидели, что кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Понаблюдайте вместе за эмоциями тех игроков, которые потерпели поражение. Также вы можете пройти какую-то ролевую игру и увидеть, как они будут вести себя, когда выигрывают или проигрывают.