Если пара проводит вместе все время на карантине, то им следует найти варианты, как избежать напряжения в отношениях и расставания. Психологи советуют научиться без криков решать проблемы, поэтому они поделились советами, как правильно ссориться, чтобы это не разрушило отношения.

Терапевт по отношениям Тамми Нельсон признается, что тоже ссорилась с мужем во время карантина. Но она нашла четыре идеальных способа, которые могут помочь парам решать конфликты без серьезных последствий, пишет издание Welland Good.

Интересно! Как правильно закончить отношения с партнером: объяснение психологов

4 совета, как спокойно решить конфликты в паре

Не убегайте от конфликта

Помните о том, что не стоит прятаться от спора, ведь это не сможет его решить. Поэтому Нельсон отмечает, что в некоторых аспектах карантин является позитивным вариантом, ведь это может научить вас решать конфликты сразу, а не оставлять напряжение в отношениях.

"Мы больше не убегаем от ссор, а остаемся в одной комнате и просто говорим об этом. Да, нам легче так решить проблемы", – рассказала психотерапевт.



Решайте конфликты сразу, не избегая разговора / Фото grodnonews

Дайте себе время, чтобы остыть

Хотя лучше решать конфликт сразу, как он возник, но иногда требуется определенное время, чтобы остыть. Умение собрать свои мысли может спасти человека от того, чтобы сказать что-то мучительное или оскорбительное партнеру.

"Если слишком много "горячих" чувств, то иногда лучше взять определенное время, чтобы успокоиться и остыть", – говорит доктор Нельсон. Но эксперт добавляет, что стоит сказать второй половинке о таком "перерыве", а затем вы сможете спокойно продолжить разговор.

Не допускайте, чтобы конфликт возникал второй раз из-за той же проблемы

Решить конфликт точно не поможет "старое пламя", то есть причина, по которой вы уже имели конфликт, не поможет в этот раз все исправить. По словам Нельсон, стоит держать свою дискуссию сосредоточенной только на этом вопросе, из-за которого она и возникла.

Читайте также! 3 простых совета, которые помогут парам исправить ошибки и улучшить отношения

"Нет ничего хуже, чем вносить все, что когда-нибудь уже случалось с нами, в новый спор. Важно сохранять аргументы в той теме, с которой вы начали конфликт", – объясняет она.

Сделайте перспективным то, что действительно имеет значение​

Конфликты ставят под угрозу ваши настроения и чувства, особенно их возникает много в это кризисное время. Поэтому терапевт по взаимоотношениям советует сделать шаг назад, чтобы поискать перспективы и пересмотреть уже приобретенный опыт, прежде чем необдуманно отвечать на конфликт.

Например, Нельсон отмечает, что большинство ее ссор с мужем касаются мелких вопросов, поэтому она об этом постоянно помнит и старается не обращать на них внимания.