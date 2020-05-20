Чилдрен Кинофест-2020: объявили 10 детей-финалистов, которые сняли лучшие фильмы-видео

Популярный кинофестиваль для детей и подростков “Чилдрен Кинофест " в этом году впервые состоится онлайн – с 29 мая по 7 июня. На событии покажут фильмы, которые создали дети, а зрители проголосуют за лучший из всех. Итак, 10 финалистов уже выбрали. Кто они и какие фильмы сделали – смотрите ниже.

Посмотреть конкурсные работы и проголосовать за одну кинокартину можно на сайте фестиваля.

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Это уже четвертый конкурс детских фильмов, который собрал более 220 заявок со всей Украины. Из них было отобрано по 5 финалистов в двух категориях – от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Так, по количеству финалистов лидируют режиссеры-девушки (7 работ), а половина фильмов представлены в разных стилях анимации.

Какие темы детских фильмов? Среди тем, которые выбрали для своих фильмов юные режиссеры – буллинг, экологическое сознание и пандемия коронавируса.

Уже 7 июня на онлайн-церемонии закрытия фестиваля почетное жюри назовет Лучший украинский детский фильм, который получит награду в размере 20 тысяч гривен, а также лауреатов премий за лучший фильм в каждой из возрастных категорий (5 000 гривен) и приз зрительских симпатий (10 000 гривен).

10 детей-финалистов, которые сняли лучшие фильмы

1. Сказка "Белочка София", которую создала 9-летняя режиссер Таина Щегельская из Каменца-Подольского. В ленте рассказывается история о белочке, которая хотела успевать везде, а в конце концов не успела никуда.

Смотрите видео про белочку Софийку:

2. Фильм "Блогеры" 10-летнего режиссера Анастасии Мацегоры из Харькова. Это кино об избыточном увлечении современных подростков виртуальной жизнью в социальных сетях.



Скриншот из фильма "Блогеры"/ Фото Освіторія

3. Кино "Мяяяу^^" 9-летней режиссера Юлии Василюк из Ивано-Франковской области. Это фильм о жизни глазами кота и человека.



Скриншот из фильма "Мяяу" / Фото Освіторія

4. "История не4то" 8-летней режиссера Василисы Найденовой из Харькова. По сюжету фильма, в далеком космосе среди звезд живет странное существо — Не4то, которое не имело родителей, своего дома и имени. Поэтому, в космосе Не4то находило удивительные места и новые планеты, а на них — друзей. Однако однажды на одной плантете с ним начали твориться волшебные вещи: у него появились руки, ноги, голова и кожа. Так, на планете Земля появился человек — от любви ко всему окружающему.

Смотрите фильм "История "не4то"

5. Кино "EXCHANGE" ("выбор" из англ.) двух режиссеров Авроры Гайдобы и Мирославы Скрипки из Киева. Фильм рассказывает, что каждый из нас сталкивался с проблемой выбора. А как быть, если придется отказаться от своей заветной мечты, к которой вы так долго шли, ради того, чтобы сделать по-настоящему доброе дело? Какой же выбор сделает героиня мультфильма?



Скриншот из мультфильма "Exchange" / Фото Оствіторія

6. Фильм "Три желания" 13-летнего режиссера Михаила Грищенко из Сум. В этом кино мальчик поймал во время рыбалки магическую бутылку, которая может исполнить три его желания. Чем это обернется для ребенка?

Смотрите фильм "Три желания":

7. Фильм "Марсианские земляне" 13-летнего режиссера Антона Стульникова из Запорожья. Лента рассказывает историю, как земляне и инопланетяне перепутали друг друга с марсианами, что привело к ошибочным выводам.

Смотрите фильм "Марсианские земляне":

8. Фильм "Пандемия" 13-летней режиссера Элеоноры Чолак из Белгород-Днестровского. Это актуальный нынче фильм о том, как на самом деле пандемия коронавируса попала на Землю, и реакция стран мира на новую болезнь.

Смотрите фильм "Пандемия":

9. Фильм "День пингвина" 12-летней режиссера Елены Пушкаревой из Днепра. В фильме показан пингвин, который работает учителем. Целый день он воспитывает детей, вечером готовится к занятиям и даже во сне он вместе с воспитанниками.



Скриншот из мультфильма "День пингвина" / Фото Освіторія



10. Кино "Созвездие единорога" 14-летней режиссера Влады Березанской из Фастова. В фильме девушка убегает от серого настоящего на окраину города, выполняя условия экстремального флешмоба "Исчезни на 24 часа". С ней знакомится местный парень, который рассказывает о своей тайне. Вместе они возвращаются в город, став друзьями.

Смотрите фильм " Созвездие единорога":