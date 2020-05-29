Что чувствуют дети, когда на них кричат родители: объяснение психолога

Родители должны знать, почему нельзя кричать на ребенка. По словам психологов, крик – это метод навязывания страха, а не авторитета. Ведь ребенок со временем начинает боятся, что на него снова будут кричать, и из-за этого выполняет поручения.

Психолог Наталья Простун поделилась инструкцией из личного опыта о том, что чувствуют дети, когда на них кричат родители, пишет издание Затишок.

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Психолог рассказала историю, когда к ней пришел на прием 5-летний ребенок, который “плохо” себя ведет в садике, хотя с экспертом он был весел, болтлив и любопытен.

“Когда я не слушаюсь маму в машине, она высаживает меня и уезжает. Если я не слушаюсь, мама говорит, что сдаст меня в интернат... и я боюсь”, – рассказывает малыш.

В таких случаях Наталья Простун объясняет детям, что существует так называемая "родительская бред", когда родители в гневе не всегда понимают, что говорят и при этом продолжают любить своего ребенка. "Дети часто оживают, когда слышат, что это всего лишь родительский гнев", – добавляет она.



Крики мамы на ребенка / Фото mini-rivne

Психолог считает, что взрослые порой могут не понимать, как ребенок "считывает" информацию, интерпретирует ее и какие выводы делает. Поэтому ребенок, когда слышит угрозу "будешь вести себя так, отдам в интернат", думает, что он не нужен маме, родители не любят его и хотят избавиться.

Какие чувства переживает в этот момент ребенок? По словам Психолога, ребенок переживает страх, свою ничтожность, ненужность, неважность, Нелюбовь.

Дети или согласны делать все, чтобы угодить самому родному человеку в мире, или наоборот, переживая боль, и гнев, будет мстить, как умеют. К тому же, у них может сформироваться глубинное убеждение, что они плохие и не заслуживает хорошего отношения к себе,

– говорит Наталья Простун.

Но тогда, чтобы хоть как-то реабилитировать себя, ребенок всю жизнь будет доказывать родителям, что он хороший, пытаясь своими успехами и достижениями "купить" любовь, чтобы защитить себя от страха быть брошенным.

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В его голове как эхо могут часто звучать слова мамы "ты мне надоел/ла", "ты мне всю жизнь испортил/ла", "отстань от меня", "сдам в интернат" и тому подобное. Психолог добавляет, что из таких слов ребенок делает вывод, что если он не нужен маме, то значит не нужен никому. По этой причине он может чувствовать себя одиноким всю жизнь.

"Сложно наблюдать, когда пренебрегают ребенком. Часто негативное поведение малышей – это плач за любовью, тоска за вниманием и горечь от пренебрежения", - добавляет эксперт.