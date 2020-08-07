Часто родители сталкиваются с проблемой, которая заключается в том, что привести своего малыша в детский сад без слез просто нереально. Ребенок капризничает, сопротивляется, плачет, но спокойно в садик зайти не может. Что делать в таком случае – читайте далее.

Для того, чтобы поход в детский сад не был для ребенка стрессовым, пойдите туда самостоятельно заранее, убедитесь, что там хорошие условия отдыха, достаточное количество игр, вкусная еда, пообщайтесь с родителями, пишет Pedpresa.

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Также важно познакомиться с директором садика и будущей воспитательницей. Расскажите им о своем малыше, его психологических особенностях и привычках.

Что делать, чтобы ребенок не плакал в садике: основные правила

Расширяйте круг общения ребенка еще заранее. Пусть малыш знакомится с другими детками на детской площадке. Сначала ребенку будет некомфортно, впрочем, он быстро привыкнет, и застенчивость исчезнет. Даже если ваш ребенок играет с другими детьми, не сидите с ним рядом постоянно, попробуйте отвлечься на некоторое время, оставив его с другими родственниками.

За несколько месяцев до визита в детский сад приблизьте образ жизни ребенка к тому, который будет в группе. Постарайтесь сделать такой же режим дня: ешьте, ложитесь спать, гуляйте, играйте в такое же время, когда малыш будет это делать в своей группе.

Учите ребенка быть самостоятельным. Он должен уметь пользоваться ложкой, садиться на горшок, одеваться, обуваться и спать без укачиваний и сказок.

Расскажите, что ребенка ждет в садике, какие там веселые и добрые дети, как много игрушек, как все играют и как там вкусно кормят. Если ребенку трудно сменить обстановку, то позвольте ему взять с собой в садик любимого "друга" – игрушку.



Советы родителям, которые помогут ребенку ходить в садик без слез / Мамоведия

Часто у детией нет чувства времени, поэтому рабочий день для них длится намного дольше, чем для нас, взрослых. Отдавая ребенка в группу утром, скажите, что ключи от дома оставляете в шкафчике, а после работы вы зайдете за ребенком и вместе пойдете домой, ведь без ключа вы не попадете домой самостоятельно.

Минимизируйте стресс в период адаптации: меньше ругайте малыша дома, не кричите на него, проводите как можно больше времени за играми, прогулками, делайте вместе домашние дела.

Обратите внимание, что ребенку должна нравиться его воспитательница и дети. Если ваш ребенок скажет вам, что воспитательница его обижает, то не стоит ждать, пока ребенок привыкнет. В таком случае ребенка стоит перевести в другую группу или другой детский сад.

Не оставляйте ребенка в детском саду на целый день. Сначала приучайте к садику по несколько часов в день хотя бы месяц, а потом ребенок привыкнет и детский сад станет местом радости и веселого времяпровождения.