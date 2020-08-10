Измена – это всегда болезненный удар для каждого. Мы пытаемся найти причину в себе, оправдываем любимых и продолжаем верить им. Некоторые женщины могут годами жить во лжи. Как взять себя в руки и что делать, когда вы узнали об измене любимого – читайте дальше.

Предав, мужчины часто говорят, что это больше не повторится, умоляют простить. Однако иногда такие поступки ломают женщин. Они теряют доверие, постоянно подозревают своих избранников, жизнь становится невыносимой. Популярный психолог Владимир Науменко поделился с изданием Tochka.net полезными советами, которые помогут овладеть собой и найти правильный выход в случае, когда муж предал вас.

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Что делать, если вы узнали об измене любимого

Не становитесь заложницей эмоций.

Эмоции в большинстве случаев приводят к негативным последствиям. Часто под влиянием эмоций люди прибегают к необдуманным решениям, которые в будущем заставляют сожалеть. Сначала, стоит все хорошо обдумать.

Эмоции в большинстве случаев приводят к негативным последствиям. Часто под влиянием эмоций люди прибегают к необдуманным решениям, которые в будущем заставляют сожалеть. Сначала, стоит все хорошо обдумать. Не закрывайте на это глаза.

Узнав об измене, а не делайте вид, что ничего не произошло. В случае, если вы будете относиться к мужу так, как раньше, измены могут повторяться, ведь он будет знать, что его всегда примут обратно.



Что делать, если вы узнали об измене любимого / Фото: kviti-kviti.pp.ua