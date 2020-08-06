У каждого из родителей бывали случаи, когда ребенок отказывается выполнять просьбы. После долгих уговоров родители начинают угрожать, мол заберут гаджеты на неделю и тому подобное. Однако такой подход в воспитании совсем неправильный и чем больше этих угроз и повышенного голоса, тем сложнее найти контакт с малышом.

Действенными советами с родителями на случай, когда ребенок перестает слушаться, поделилась психолог Марина Романенко на личной инстаграм-странице. Женщина отметила, что разговаривая с ребенком на повышенных тонах или запрещая ему что-то, мы создаем своеобразный барьер и он бессознательно сопротивляется всему, что мы говорим. Как наладить коммуникацию в таких ситуациях – читайте дальше.

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Что делать, когда ребенок не слушается

Остановитесь и подумайте.

Если ваши слова или действия не приносят результата, не стоит повторять их несколько раз. Прежде, чем начать разговор, сформулируйте свое мнение и подберите правильные слова. Если сначала вы поймете, почему ребенок ведет себя именно так и что он хочет сказать вам своим поведением, то наладить дальнейший диалог будет намного проще.

Обойдитесь без слова "нельзя".

Вместо того, чтобы использовать слово "нельзя" и делать акцент на запрете чего-то, замените его на "можно" и объясните, что в таком случае ребенок может сделать. Например, если ваш ребенок побежал самостоятельно через дорогу, не кричите: "Нельзя!". В такой ситуации стоит объяснить, что нужно делать: "Стой! Дай мне руку. Можно переходить только с мамой". Таким образом ребенок запомнит эту формулировку и будет поступать так и дальше.



Что делать, когда дети не слушаются / Фото: infokava.com

Дайте четкую инструкцию.

Например, когда ребенок спешит на лестнице, то стоит сказать ему: "По лестнице ходят спокойно", вместо "Не беги по лестнице, упадешь". Опять же нужно объяснить ребенку, как нужно делать, но при этом не повышать голос и успокоить эмоции.

Без ультиматумов.

Если в будущем вы не хотите, чтобы дети говорили с вами в стиле: "Не купишь телефон – уйду из дома", то стоит и с ними обращаться надлежащим образом. Многие родители часто общаются с детьми с помощью ультиматумов. Это совершенно неправильно, ведь тогда у ребенка формируется мнение: кто сильный, тот и прав. Он с детства будет учиться ультимативному методу ведения переговоров.

Имя – не наказание, а поощрение.

В порыве гнева родители часто повышают голос на детей и говорят фразы вроде: "Роман, убери наконец свои игрушки!". В такие моменты ребенок начинает бояться, когда произносят его имя и пытаться избежать общения с родителями. Однако мы часто забываем, что имя – это все что у нас есть и каждый человек должен произносить его с гордостью и позитивом. Поэтому психолог советует забыть о такой грубой форме разговора и сделать так, чтобы ребенок относился к имени не как к наказанию, а как к поощрению: "Маленький, время убирать игрушки". А вот когда вы хотите выразить благодарность малышу, тогда следует использовать обращение с помощью имени: "Роман, спасибо за помощь".