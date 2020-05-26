Что делать, когда пропал ребенок: план действий

Обычно, 90% пропавших детей находятся в первые сутки поиска, поэтому в этой ситуации важно действовать сразу в первые часы после исчезновения. Мы подготовили алгоритм действий для родителей, что делать, когда ваш ребенок пропал.

По данным Адвокатского объединения "Форсети", в Украине с начала года исчезло более тысячи детей. Некоторые из них потерялись, а некоторые – самовольно ушли из дома. Ниже читайте советы, что делать, если ваш ребенок пропал.

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Во-первых, как отмечают эксперты, нужно попытаться успокоиться и не паниковать, ведь это только ухудшит ситуацию. В этом случае важна каждая минута, поэтому стоит действовать быстро.

Что делать, когда пропал ребенок в общественном месте

Если ребенок пропал в общественном месте, в частности в торговом центре, на рынке, вокзале или в аэропорту, то родители должны::

немедленно обратитесь в администрацию ;

; сообщите все приметы ребенка, во что он был одет;

нужно объявить об исчезновении ребенка по громкоговорителю ;

; проверьте выходы, входы, туалеты, автостоянки и склады.



Что делать родителям, если ребенок потерялся / Фото kolomyia.today

Кроме того, чуть ли не ежедневно дети, особенно подростки, убегают из дома, и испуганные родители суетятся по городу, не зная, что делать и где их искать. Поэтому после того, как найдете ребенка, выясните причины, почему он так сделал. Возможно, в вашей семье есть серьезные проблемы, которые стоит решить, чтобы такая ситуация не повторилась.

Если ребенок ушел из дома

осмотрите все его вещи (взял ли он с собой комплект одежды, гаджеты, деньги и т. п);

поищите личный дневник, проверьте страницы в соцсетях, возможно, там найдете необходимую информацию;

вспомните, были ли какие-то подозрительные телефонные звонки или разговоры;

расспросите соседей. Может, они видели ребенка, или людей, которые приходили к вам домой, или слышали какие-то звуки из вашей квартиры.

Как можно быстрее обратитесь в полицию. Подайте заявление в отделение или позвоните по номеру 102. Дайте полиции последнее фото ребенка и дайте вещи, на которых могут быть отпечатки ребенка, запах или волосы.

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Как искать ребенка, который пропал

Попросите родственников, друзей, знакомых, волонтеров города помочь в розыске. Если ребенок пропал за пределами города, к поискам надо подключать работников лесхоза, МЧС, кинологов с собаками. Свяжитесь с оператором мобильной связи, подайте заявку на установление местонахождения ребенка. Позвоните всем друзьям и знакомым ребенка. Позвоните в справку больниц, железнодорожных и автовокзалов. Сообщите о пропаже ребенка в школу, садик, кружки, которые он посещал. Спросите, не говорил ли ребенок кому-то о том, что хочет убежать, не приходил ли к нему кто-то подозрительный. Расклейте объявления о пропаже с фотографией, приметами ребенка и своими контактами. Разместите такие объявления на специализированных поисковых сайтах, в соцсетях. Обратитесь в местные СМИ. Предоставьте фотографию и информацию о ребенке.

Что делать после того, как нашли ребенка? Психологи подчеркивают, что ни в коем случае нельзя ругать его. Малыш сам может быть напуган. Поэтому успокойтесь, а потом поговорите о том, что произошло.

Также время от времени обсуждайте с ребенком, что делать, если он потеряется: как ему действовать и к кому обращаться. Объясните, как обращаться с незнакомцами. У ребенка должен быть готов алгоритм действий.