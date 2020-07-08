Часто у детей возникает такой период, когда они не слушают родителей, капризничают, делают что-то запретное и тому подобное. Что же делать родителям с плохим поведением малышей? Психологи говорят, что лучше всего найти подход к детям помогут разговоры перед сном.

Советы, как говорить с детьми и сказать им о поведении дала психолог Сабина Ламанова в своем инстаграме.

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Она считает, что независимо от возраста, разговоры перед сном помогут родителям найти подход к детям. В частности, есть преимущества таких разговоров.

Почему стоит говорить с детьми именно перед сном? По словам психолога, лежа в теплой кроватке, ребенку легче сконцентрироваться на ваших словах, ибо она не отвлекается на игры или другие занятия.

К тому же, если взрослый сидит рядом с ребенком на полу, то это поможет поддержать визуальный контакт, который увеличивает вероятность того, что вашу информацию ребенок услышит и воспримет.

Эксперты советуют говорить с ребенком перед сном / Фото Family Today

Еще одно преимущество – ребенок перед сном расслаблен и спокойный, а потому информации легче проникнуть и закрепиться в его подсознании.

О чем говорить с ребенком перед сном, чтобы это имело эффект на ее поведение?

Сабина Ламанова считает, что лучше всего говорить о вашей духовной любви и о том, как вы гордитесь своим ребенком.

Скажите о его достижениях за день, пусть и маленьких. ("Ты у меня такой умный, смелый, добрый (такая нежная, ласковая, заботливая). "Как ты хорошо сегодня сам/сама обул/ла ботинки" и др).

Также стоит подключить тактильный контакт – гладить ребенка по голове или руке. Ведь свою любовь нужно показывать и говорить о ней, потому что это влияет на спокойствие и уравновешенность ребенка. Если дети будут чувствовать вашу любовь каждый день, то его плохое поведение исчезнет.