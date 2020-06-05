В современном мире очень распространены незваные советы и замечания посторонним людям, в первую очередь детям. Однако дети по-разному реагируют на замечания от родителей и других взрослых. К тому же, это может их напугать.

Часто бывают такие ситуации, когда ваш малыш спокойно играет на площадке, а к нему подходит другой ребенок и просит поиграть игрушкой, однако ваше чадо отказывает. После этого к вашему малышу может подбежать мама или бабушка "оскорбленного" ребенка, чтобы отругать, пишет издание 4mamas.

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Что делать в этом случае родителям? Детский врач-невролог Александр Мирошников говорит, что когда ребенка ругает другой взрослый, то он может испугаться и потерять чувство безопасности.

Да, взрослые могут сделать ребенку честное замечание, если так сложились обстоятельства, но кричать, вычитывать или трогать вашего ребенка посторонний не имеет права.

В таком случае родители должны защитить своих малышей от чужого взрослого, чтобы снизить его уровень стресса. "Вы можете вежливо поздороваться со взрослым, спросите ее/его имя, демонстрируя уважение и покой, и выяснить обстоятельства конфликта", – добавляет Александр.



Не позволяйте посторонним вычитывать вашего ребенка / Фото Pinterest

Если оказалось, что ваш малыш действительно нарушил личные границы другого ребенка (толкнул его, отобрал игрушку и т.п.), то извинитесь за малыша, но не ругайте его в присутствии других. А уже дома обсудите с ребенком эту ситуацию, чтобы он понял, что поступил некрасиво.

Однако, по словам детского психолога Ольги Щедринской, если замечания несправедливы, то стоит сказать ребенку, что все люди разные, и то, что нравится одним, может не понравиться другим.

"Есть ли смысл что-то обсуждать и с посторонним, сделавшим замечание? Это вряд ли принесет какую-то пользу вам или ребенку. Тот, кто сделал замечание, часто раздражен, готов к спору. Нужно ли єто вам? Если вы чувствуете потребность публично защитить ребенка, то сделайте это, но корректно", – добавляет психолог.