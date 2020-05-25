Что делать в случае домашнего насилия: МВД опубликовали план действий

МВД Украины выразили надежду, что самоизоляция помогла многим украинским семьям стать еще ближе. Но есть и такие семьи, в которых на карантине возникли проблемы домашнего насилия.

Поэтому ведомство опубликовало в фейсбуке план безопасности, что делать в таких случаях.

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Ведь вызвать напряжение в семьях могли самоизоляция, финансовая нестабильность, страх и неуверенность.

План безопасности в случаях домашнего насилия

Спланируйте план побега из дома

из дома Сделайте копии или фото документов

Заранее подготовьте вещи первой необходимости, лекарства, деньги, документы и дубликаты ключей. Сложите все в сумку и надежно спрячьте или передайте на хранение близким людям, которым вы доверяете.

Сложите все в сумку и надежно спрячьте или передайте на хранение близким людям, которым вы доверяете. Договоритесь с родственниками, соседями или друзьями об условных знаках , которые вы можете подать в случае домашнего насилия или угрозы.

, которые вы можете подать в случае домашнего насилия или угрозы. Если конфликта не избежать, то старайтесь находиться ближе к выходу или в комнате, из которой можно легко выйти.

Всегда звоните 102 и не бойтесь вызвать полицию. Ведь вовремя оказанная помощь может спасти вашу жизнь.

и не бойтесь вызвать полицию. Ведь вовремя оказанная помощь может спасти вашу жизнь. Если к вам применено физическое насилие, обратитесь в больницу.

Также сделайте фото всех синяков и признаков избиения, сохраните сообщения с угрозами или записи телефонных разговоров.

Смотрите видео плана безопасности в случае домашнего насилия от МВД

По данным экс-главы Минздрава Ульяны Супрун, каждая третья женщина или девочка хотя бы раз в жизни становится жертвой физического или сексуального насилия от партнера. Также от насилия могут страдать дети, мужчины и люди пожилого возраста.

Куда обращаться в случае совершения насилия:

102 – Национальная полиция Украина

– Национальная полиция Украина 1547 – Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме)

– Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме) 0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию

(бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию 0 800 500 225 / 116 111 – Национальная "детская" горячая линия

– Национальная "детская" горячая линия 0 800 213 100 – Единый контакт центр системы бесплатной правовой помощи.



Домашнее насилие на карантине / Инфографика 24 канала