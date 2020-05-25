Что делать в случае домашнего насилия: МВД опубликовали план действий
МВД Украины выразили надежду, что самоизоляция помогла многим украинским семьям стать еще ближе. Но есть и такие семьи, в которых на карантине возникли проблемы домашнего насилия.
Поэтому ведомство опубликовало в фейсбуке план безопасности, что делать в таких случаях.
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Ведь вызвать напряжение в семьях могли самоизоляция, финансовая нестабильность, страх и неуверенность.
План безопасности в случаях домашнего насилия
- Спланируйте план побега из дома
- Сделайте копии или фото документов
- Заранее подготовьте вещи первой необходимости, лекарства, деньги, документы и дубликаты ключей. Сложите все в сумку и надежно спрячьте или передайте на хранение близким людям, которым вы доверяете.
- Договоритесь с родственниками, соседями или друзьями об условных знаках, которые вы можете подать в случае домашнего насилия или угрозы.
- Если конфликта не избежать, то старайтесь находиться ближе к выходу или в комнате, из которой можно легко выйти.
- Всегда звоните 102 и не бойтесь вызвать полицию. Ведь вовремя оказанная помощь может спасти вашу жизнь.
- Если к вам применено физическое насилие, обратитесь в больницу.
- Также сделайте фото всех синяков и признаков избиения, сохраните сообщения с угрозами или записи телефонных разговоров.
Смотрите видео плана безопасности в случае домашнего насилия от МВД
По данным экс-главы Минздрава Ульяны Супрун, каждая третья женщина или девочка хотя бы раз в жизни становится жертвой физического или сексуального насилия от партнера. Также от насилия могут страдать дети, мужчины и люди пожилого возраста.
Куда обращаться в случае совершения насилия:
- 102 – Национальная полиция Украина
- 1547 – Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме)
- 0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию
- 0 800 500 225 / 116 111 – Национальная "детская" горячая линия
- 0 800 213 100 – Единый контакт центр системы бесплатной правовой помощи.