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Что делать в случае домашнего насилия: МВД опубликовали план действий

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Домашнее насилие в семье
Домашнее насилие в семье / Скриншот из видео

МВД Украины выразили надежду, что самоизоляция помогла многим украинским семьям стать еще ближе. Но есть и такие семьи, в которых на карантине возникли проблемы домашнего насилия.

Поэтому ведомство опубликовало в фейсбуке план безопасности, что делать в таких случаях.

Интересно! Домашнее насилие во время карантина: что делать и куда обращаться, объяснила Супрун

Ведь вызвать напряжение в семьях могли самоизоляция, финансовая нестабильность, страх и неуверенность.

План безопасности в случаях домашнего насилия

  • Спланируйте план побега из дома
  • Сделайте копии или фото документов
  • Заранее подготовьте вещи первой необходимости, лекарства, деньги, документы и дубликаты ключей. Сложите все в сумку и надежно спрячьте или передайте на хранение близким людям, которым вы доверяете.
  • Договоритесь с родственниками, соседями или друзьями об условных знаках, которые вы можете подать в случае домашнего насилия или угрозы.
  • Если конфликта не избежать, то старайтесь находиться ближе к выходу или в комнате, из которой можно легко выйти.
  • Всегда звоните 102 и не бойтесь вызвать полицию. Ведь вовремя оказанная помощь может спасти вашу жизнь.
  • Если к вам применено физическое насилие, обратитесь в больницу.
  • Также сделайте фото всех синяков и признаков избиения, сохраните сообщения с угрозами или записи телефонных разговоров.

Смотрите видео плана безопасности в случае домашнего насилия от МВД

По данным экс-главы Минздрава Ульяны Супрун, каждая третья женщина или девочка хотя бы раз в жизни становится жертвой физического или сексуального насилия от партнера. Также от насилия могут страдать дети, мужчины и люди пожилого возраста.

Куда обращаться в случае совершения насилия:

  • 102 – Национальная полиция Украина
  • 1547 – Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме)
  • 0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) – Национальная "горячая" линия по противодействию домашнему насилию
  • 0 800 500 225 / 116 111 – Национальная "детская" горячая линия
  • 0 800 213 100 – Единый контакт центр системы бесплатной правовой помощи.


Домашнее насилие на карантине / Инфографика 24 канала

Теги: Новости Украины Семья Карантин в Украине 2020 Здоровая жизнь Психология Министерство внутренних дел Психология семьи
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