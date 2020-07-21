Чаще всего в современном мире именно мужчины идут на работу, оставляя женщину ухаживать за малышами Да, они должны работать, чтобы прокормить семью, но сейчас есть много возможностей, которые помогут выделить больше времени для своего ребенка. Поэтому, отцы тоже должны делать некоторые вещи для своего ребенка.

Ведь в первые недели жизни дети требует тактильного контакта с обоими родителями, потому что это дает им чувство безопасности. И в дальнейшем отцы должны принимать активное участие в воспитании малыша, пишет издание Coma.

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8 вещей, которые папа должен делать для ребенка

Просто обнимайте ребенка

До определенного возраста всем детям нужны объятия и прикосновения, и не только от мамы. Поэтому папа не должен стесняться этого и быть близким со своими малышами. Ведь когда ребенок вырастет, то папа уже не сможет наверстать недостаток объятий.

Укладывайте ребенка спать

Так, сначала ребенок перед сном будет хотеть только материнского молока, поэтому папа не всегда сможет заменить жену. Но стоит самому пытаться уложить ребенка спать уже с ранних месяцев. И со временем ребенок начнет засыпать и на отца руках. К тому же, так будет легче вашей жене.

Готовьте ребенку пищу, когда есть свободное время

Очень хорошо, если отец в выходные сможет разгрузить маму от готовки. И ребенок будет только рад, что у него такие талантливые родители, а постепенно и дети втянутся в семейную кулинарию и будут помогать на кухне. И смотря на папу, дети будут видеть хороший пример.



Папа кормит ребенка

Узнайте больше о своем малыше

Папам стоит больше интересоваться ребенком. К примеру, можно сходить с ребенком в поликлинику или посетить родительское собрание в школе, так отцы смогут увидеть, чем болеет ребенок и как учится в школе и тому подобное. И не бойтесь спросить у сына или дочери, как проходит его/ее день. Это тоже важно для коммуникации с малышами.

Приучайте ребенка к гигиене

Отец может покупать ребенка или почистить с ним зубы. Важно приучать ребенка к гигиене и чистоте. Вам нужно показать, что вы тоже понимаете в опрятности, а не только мама все это умеет. Кроме того, стирать носки или нижнее белье вручную – это хороший навык, которому стоит научить ребенка.

Побудьте с ребенком на больничном

Мужчины давно имеют полное право по закону ухаживать за ребенком на больничном. И это вполне нормальная практика в современном мире. Так, вы сможете побыть с ребенком, дать ему чувство безопасности и обратить внимание на здоровье.

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Поиграйте в детские игры

Отцы должны участвовать в играх с ребенком, ведь это сближает и помогает весело провести время. Поэтому попробуйте сделать с дочерью "пасочки" в песочнице или постройте с сыном крепость из камней. Играя с малышом, вы вспомните свое детство и полезно проведете время с ребенком, а это отразится на ваших отношениях.

Прийлекайте детей к общему делу

Любое общее дело положительно повлияет на малыша. Сначала пробуйте что-то легкое: создайте с ребенком какую-то поделку или соберите пазл, а затем привлекайте малыша к более серьезным делам. Так, она/он научится делать что-то вместе, а когда подрастет, то будет помогать.