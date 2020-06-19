Каждая пара хочет иметь здоровые отношения. Однако, это можно сделать только тогда, когда оба вовлечены и получают от отношений то, что им нужно. Так, на каждом этапе развития отношений пара должна вместе достигать определенных целей.

Независимо от того, каковы ваши отношения, пара имеет бессознательное желание сделать их еще лучше. Но важно то, что внутри отношений, а не то, какими влюбленные выглядят, пишет издание Yourtango.

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Каждая пара уникальна по-своему. И все разные в том, что делает их по-настоящему счастливыми. Поэтому невозможно точно знать, что будет работать для вас и вашего партнера. Однако цели, которых пары достигают в отношениях, являются схожими для многих.

Цели, которых стоит достичь в первые 3 месяца знакомства

Обратите внимание на внутренние амбиции своего партнера

Именно сосредоточеные и глубокие разговоры на ранней стадии отношений позволят вам понять, какова ваша половинка на самом деле. Изучая их цели на будущее и то, что приносит им радость, вы можете понять, хотите ли иметь отношения с этим человеком.

Поделитесь музыкальными вкусами

Музыка играет определенную роль в жизни каждого человека. Важно, чтобы вы могли оценить музыкальный вкус вашего партнера и не стеснялись делиться своим собственным. Если вам нравится похожая музыка, то вы точно найдете общий язык.

Музыкальные вкусы пары / Фото Vecteezy

Знакомство с друзьями или семьей друг друга

Знакомство с друзьями и семьей показывает важное значение партнера в вашей жизни. Поэтому вы должны знать, готовы ли жить друг с другом, прежде чем все станет значительно серьезнее.

Веселое свидание

К этому моменту вы, вероятно, только ходили в кино и на ужины. Но попробуйте спланировать веселое свидание, чтобы увидеть, какими вы будете в другой атмосфере. Поездка в парк развлечений или поход – отличный способ развлечься.

Посетите родной город вашего партнера

Увидев, где вырос ваш партнер, вы получите совершенно новое понимание того, кем он/она является. Также интересно исследовать новые города вместе.

Цели, которых стоит достичь через 6 месяцев после знакомства

Отправьтесь в путешествие вместе

Автомобильная поездка многому вас научит. К тому же, путешествия – это всегда классно и весело, даже если это просто поездка в другой город. Это научит вас справляться с различными ситуациями вместе.

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Начните заниматься спортом или сходите на какой-то матч

Хотя это может быть не той идеей, которая подходит каждой паре, но спортивные мероприятия – это хорошее времяпрепровождение и отличный вариант для сближения.

Также вы можете пойти со второй половинкой на стадион или посмотреть какой-то матч дома по телевизору. Это покажет нервозность партнера и вашу поддержку друг друга.

Поддерживайте друг друга в том, к чему вы стремитесь

На этом этапе ваших отношений у вас должно быть достаточно хорошее представление о том, что важно для вашей второй половинки. Потратьте время, чтобы показать ему/ей, насколько вы поддерживаете то, для чего ваш партнер работает. Это покажет вам, насколько вы серьезно настроены поощрять друг друга.

Пройдите через ссору

Никто не любит ссориться с партнером, но, к сожалению, это неизбежно. Если настало время, когда вы наткнулись на конфликт, то сделайте все, чтобы решить его пониманием и общением.

Ссоры пары / Фото simpecado

Обсудите ожидания в отношении секса

Каждая пара определяет свое время для секса. Возможно, вы уже сделали это или только планируете. В любом случае, вам должно быть удобно обсуждать вашу сексуальную жизнь. Всегда будьте честными друг с другом по поводу своих желаний.

Цели, которые стоит достичь в течение года отношений

Отправиться на совместный отдых

Совместный отдых на море или где-то еще – это отличный опыт для вас и вашего партнера. Вы можете увидеть, как ваша вторая половинка заботится о вас, или просто повеселиться, узнав, какие вы вместе в отпуске.

Проведите некоторое время друг от друга

Проведите время друг от друга. Можете, к примеру, на несколько дней поехать к родителям или друзьям в другой город. Ведь каждой паре важно иметь собственную независимость, свободу и личное пространство.

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Сходите на свадьбу друзей вместе

Свадьба – это прекрасный праздник любви, и если вам посчастливилось побывать на таком празднике со своим партнером, то наслаждайтесь каждой минутой. Используйте этот день как способ развить разговор о собственном будущем вместе и просто веселитесь.

Посетите выступление любимого исполнителя

Посещение концерта или выступления исполнителя, которым вы оба увлекаетесь, это веселое свидание и поможет вам хорошо провести время вместе. Какую песню вы оба слушаете постоянно?

Отпразднуйте свой 1-летний юбилей

Один год вместе – это действительно много, потому что это около 365 дней, которые вы провели вместе. Вы можете попробовать восстановить свое первое свидание или пойти в ваш любимый ресторан вместе. Все, чтобы вы не решили, сделайте с восторгом.

Цели, которые стоит достичь в течение двух лет отношений

Удивите друг друга чувствами

Даже после двух лет отношений важно время от времени напоминать партнеру, как сильно вы его/ее любите. Небольшие сюрпризы, которые удивят любимого человека, обязательно принесут радость и ощущение счастья в отношения.

Делайте вместе то, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми / Фото Femmie

Принимайте решения, которые принесут пользу вам обоим

Если вы находитесь на этой стадии, то все достаточно серьезно. Поэтому начните планировать что-то на будущее и принимайте важные для вас решения. Возможно, вы хотите вместе накопить на квартиру и тому подобное.

Будьте частью достижений друг друга

Празднуйте вместе достижения своего партнера. Кроме того, стоит гордиться любимым человеком за выполненную работу и быть благодарными за то, что партнер поддерживал и в этот момент был рядом.

Найдите радость в простых вещах

Хотя влюбленность уже могла пройти, есть много способов сохранить любовь и страсть. Вы также можете замечать радость в мелочах. Например, когда вторая половинка готовит вам утром завтрак или заботится о вас, когда вы больны и тому подобное.

Не нужно постоянно ожидать подтверждения любви

Нормально говорить партнеру о своих чувствах или требовать этого от него, но, честно говоря, паре не нужно делать это постоянно. После двух лет отношений вы должны быть уверены, что ваш партнер любит вас.