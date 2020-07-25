Все чаще парни и девушки говорят, что сейчас очень сложно найти человека для серьезных и длительных отношений. Но психологи уверяют, что дело здесь не в других партнерах, а в вас самих.

Многие имеют определенную проблему: они ищут теплые чувства – любовь, которую они в основном ассоциируют с тем, как их захватывает партнер и они получают от него аналогичную привязанность. Но на самом деле, психологи утверждают, что это может быть препятствием для ощущения настоящей любви, пишет Mind Body Green.

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Проблема непонимания любви

Некоторые люди неточно понимают то, откуда приходит любовь. Так, психологи говорят, что многие люди образуют понятие из любви к родителям и эти чувства они ищут к партнеру в отношениях. Дети могут требовать любви в детстве, а потому сложить в головах неправильное понимание любви.

Партнеры могут постоянно пытаться получить теплые чувства от других и никогда не делиться своей любовью. Но в таком случае ваше сердце закрыто для того, чтобы действительно получить любовь.



Уважайте себя в отношениях / Фото Unsplash

Люди не создают любовь, но они открыты для нее

Эксперты говорят, что любовь не появляется из ничего. Однако люди сами могут открыть любовь для себя.

Ведь делиться любовью – это лучший опыт в жизни, и не нужно ее только требовать от других. Для этого сначала нужно научиться любить себя, в частности уделять себе внимание, заботу и уважение, которые вы, возможно, хотите получить от других.

"Любить себя – это не эгоистично, это ответственность за себя. Любовь к себе открывает ваше сердце для получения любви и позволяет вам самим делиться чувствами", – говорят психологи.

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Как открыть себя для любви

Эксперты уверяют, что когда вы сознательно решите полюбить себя, ваше сердце автоматически откроется любви, поэтому вы сможете поделиться ею с другими.

Так, когда вы полюбите себя, вы почувствуете себя счастливым и полным любви человеком, который готов делиться с другими этими чувствами. И тогда вы найдете настоящую любовь.