Большинство людей не имеют четкого определения, что именно входит в понятие неверности. Также исследование показало, что более половины пар недооценивают вероятность измены партнера, несмотря на то, что сами изменяют.

Однако сами супружеские измены – это довольно распространенное явление, которое вызывает много болезненных эмоций. Поэтому, психологи советуют чаще и откровеннее разговаривать со второй половинкой об измене, пишет ВВС.

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Точно выяснить, сколько людей за свою жизнь предавали своих партнеров трудно, ведь, если учитывать честность исследования, то оказывается, что неверными в той или иной степени были 75% мужчин и 68% женщин.

Что люди понимают под понятием измены

Примерно 6% гетеросексуальных людей считают изменой, если их партнер заплатил за противоположный пол в ресторане.

Некоторые считают изменой только секс, для других – флирт также является актом неверности. Но признавая измену в таких широких рамках, все пары верят в то, что их партнеры не изменяют. Откуда этот оптимизм? Ведь исследования показывают, что около 70% людей предавали своего партнера хоть раз в жизни.

Некоторые считают изменой флирт или расчет в ресторане за другую женщину / Фото Yakaboo

Кроме того, трудно определить эмоциональную неверность, потому что это часто случается на работе. Неудивительно, что переход от невинной дружбы к чему-то более интимному часто происходит почти незаметно.

В одном исследовании женщины, которые имели постоянного партнера, признались, что граница между невинными отношениями и чем-то большим с коллегами по работе часто достаточно размыта. "Скажу честно, я каждый день с нетерпением жду, когда увижу его на работе", – рассказала одна из участниц исследования.

Так, много опрошенных согласились, что для ощущения эмоциональной измены физическая близость не обязательна.

Однако, только 5% людей считают, что их партнер предал их или может изменить в какой-то момент отношений. Но на самом деле супружеские измены случается гораздо чаще, чем все думают.

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Но проблема в том, что измена означает разные вещи для разных людей, у каждого свое представление об этом. "Мы неправильно считаем, что наши с партнером взгляды на измену совпадают, но у всех людей очень разные стандарты", – говорит исследовательница.

Согласно исследованием, около 70% людей никогда не обсуждали тему измены со своим партнером.

Но, если измена таки произошла, надо ли сразу рассказать правду партнеру? Более 90% людей признались, что хотели бы знать правду. Также респонденты заверили, что измену легче простить, если это был единичный случай.

Многие считают, что сохранить доверие в паре важнее, чем защитить чувства партнера. Однако супружеская измена до сих пор является причиной номер один разводов в Америке.