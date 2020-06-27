Что могут сказать о парне его отношения с мамой: интересное объяснение

Отношения парня с мамой могут многое рассказать о нем лично. Ведь это первый человек, с которым он имел тесные и связанные отношения, и именно она сформировала его ценности и мировоззрение.

Что могут сказать о парне его отношения с мамой

Когда вы встречаетесь с парнем, обратите внимание на его отношение к своей маме. Это поможет вам понять, кто он как человек, и как он относится к другим девушкам, пишет издание Yourtango.

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Ученые назвали шесть примеров динамики отношений мамы с сыном, которые расскажут о парне гораздо больше, чем вы думаете.

Когда он избегает маму

Если он все время избегает своей матери, и не потому, что забывает ей позвонить, а потому, что она создает для него тревогу, то это означает, что парень – нерешительный. Ведь он не может поставить ее на свое место и боится ее огорчить или поссориться с ней.

Такой человек может быть немного пассивно-агрессивным, но он, скорее всего, не разорвет отношения, если будет полагаться на вас. Почему? Потому что если что-то у него вызывает беспокойство, то он будет считать вас, так сказать, "защитницей". Но конфликты с ним будет трудно решать.

Когда его мама диктует ему, что делать

Такой парень обычно не может ничего сделать или сказать без одобрения мамы, даже если ему уже за сорок.

И от такого мужчины лучше бежать. Ведь это человек, который будет над вами издеваться и портить отношения. Да, он ценит женщину, но только одну – свою маму.

Парень слушает только свою маму / Фото Avatars

Это означает, что любое важное решение, которое он принимает, будет зависеть от того, что мать об этом думает, даже если вы как пара этого очень хотите. И хотя он любящий и преданный парень, но его отношение к вам всегда будет формироваться по словам мамы.

Когда он открыто ненавидит мать

Если у парня бурные отношения с матерью, то это не очень хорошо. Он может ненавидеть ее, ссориться с ней. Но женщины к таким мужчинам тянутся, потому что они будто разбиты из-за отношений с мамой.

Но на самом деле реальность такова, что он боится власти, которую женщина может иметь над ним, поэтому у него много подружек, и почему-то ни одна из них ему не подходит. Он также склонен жаловаться на свою мать и таким образом вызвать сочувствие к своему разрушенному детству.

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Когда он боится разочаровать маму

Такой мужчина близок со своей мамой, но она не диктует ему, что делать. Зато у него есть сильный страх, что он ее разочарует, и он может тайно что-то делать, потому что боится, что в противном случае мама не одобрит его действий.

Он, как правило, хитрый человек. Однако в отношениях все будет не всегда хорошо. Ведь такой парень будет соглашаться с вами, чтобы вы были довольны, но на самом деле он будет делать все так, как и хотел сначала. И это многих девушек раздражает.

Когда он цепляется за мать

Он с ней о многом советуется, и хотя мама этого не требует, он все равно обращается за помощью. Поверьте, она даже будет знать обо всех ваших ссорах в отношениях.

Да, такой парень с большим уважением относится к женщинам и хочет услышать мнение своего партнера, но он также незрелый и не всегда может сам что-то решить. Поэтому ему нужна сильная женщина, чтобы он не зависел от других людей.

Парень советуется с мамой / Фото Blizorti

Когда его мама – его лучший друг

Если парень в дружеских отношениях со своей матерью, но может спокойно высказать свое мнение при ней, то это означает, что он – уверенный в себе человек. Женщины его только будут стимулировать на определенные поступки.

Его мама, вероятно, знает о ваших отношениях больше, чем вам бы хотелось, но она не влияет на его решение быть с женщиной. Он также любит романтическое партнерство и острые ощущения в паре, поэтому если вы пассивны или не уверены в себе, то он вряд ли вам подойдет.