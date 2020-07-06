Множество женщин думает, что можно понравиться мужчине, только надев сексуальный наряд, высокие каблуки и сделав красивый макияж. Но на самом деле мужчины больше всего ценят совсем другие вещи.

Шесть пунктов, на которые мужчины обращают внимание, озвучил психолог Александр Шахов. По его словам женщина должна заинтересовать мужчину и повлиять на подсознательные мужские инстинкты. "Хотя, конечно, парням важны и такие женские качества, как нежность, кротость, доброта", – пишет он в инстаграме.

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Как мужчины оценивают женщин⠀⠀

Фигура

Это самый важный пункт, на который мужчина обращает внимание. И стоит заметить, что здесь не обязательно должен быть образ девушки с узкой талией и большой грудью или точно 90-60-90. Главное, считают мужчины, женщина должна ухаживать за собой.

Наукой доказано, что самые привлекательные женщины имеют соотношение объема талии к объему бедер 0,7. Именно такой показатель говорит о высоком уровне женских половых гормонов, здоровья и высокой частоте беременности.

Состояние кожи и волос

Этот пункт тоже говорит о здоровье. Длинные волосы ассоциируются с высокой фертильностью. Но это зависит от генов, поэтому не стоит расстраиваться, если у вас короткие волосы. Мужчинам нравится, когда у женщины сияет кожа и волосы, и это точно привлечет внимание.

Мужчина обращает внимание на волосы девушки / Фото elamorydesamo

Симметричные и гармоничные черты лица

Подсознание указывает мужчине, что симметричные черты лица – это наиболее здоровый человек. Симметрия лица – это сигнал хороших генов. А асимметричность часто встречается у психически и физически больных людей.

Улыбка

Здоровые зубы и выражение дружелюбия девушки однозначно вызовет интерес у мужчины. Поэтому не стоит бояться улыбаться понравившемуся вам мужчине. Легкой улыбкой можно выразить свой интерес к нему.

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Голос

Мягкий и нежный голос ассоциируется мужским мозгом с голосом матери в период детства, а, значит, с заботой и любовью. Психолог уверяет, что голос – это тайное оружие женщины. Мало кто из мужчин говорит об этом, но именно голос имеет колоссальное влияние на парня.

Походка, объем груди, длина ног, одежда

Здесь на оценку мужчин влияет культурный фактор и личные предпочтения, стандартов нет.

Кроме того, по словам Александра Шахова, если мужчины знакомятся, но не хотят серьезных отношений, то причиной этому может быть страх. Это означает, что парню уже делали больно и он не доверяет женщинам.