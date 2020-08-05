В течение шести лет исследователи следили за британскими подростками и пришли к выводу, что если родители ставят перед детьми высшие планки, то воспитывают более успешных детей.

В начале наблюдений подросткам было 13-14 лет. В ходе исследования было выявлено, что высокие родительские ожидания имели ощутимый положительный результат. Повзрослев, дети становились успешными и уверенными в себе и своих силах. Такое исследование провели в Эссекском университете, пишет Освитория.

Читайте также Дочь Хлои Кардашян рассмешила сеть забавной выходкой: видео заставило всех вспомнить детство

Когда родители устанавливают стандарты образования для своих детей, то в основном, эти дети закончат колледж, находят высокооплачиваемую работу, девочки избежат подростковой беременности.

По словам экспертов, если ребенку постоянно проговаривать о высоких ожиданиях от него, то это заставляет его чувствовать себя и жить в соответствии с ожиданиями ее родителей. Такие дети боятся подвести своих родных и делают все для того, чтобы родители гордились ими.



Ценные советы родителям для воспитания успешного ребенка

Если в какой-то момент родители перестанут обращать внимание на обучение ребенка и его успехи, смирятся с тем, что ребенок не достигнет высот, то влияние от ожидания ослабнет, и ребенок в старшем возрасте не будет соответствовать поставленным первоочередным ожиданиям.

Впрочем исследователи говорят, что важно не переусердствовать, ведь существует разница между постоянным недовольством и навязыванием правил и установлением руководящих принципов и обучением ценностей. Слишком высокие ожидания могут дать обратный эффект.

Если родители ребенка будут постоянно чем-то недовольны, то ребенок вырастет уверенным в том, что он скорее ошибется и потерпит крах в чем-то, чем достигнет успеха.