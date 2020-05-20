Что нельзя запрещать ребенку: инструкция для родителей

Родители из-за множества дел не всегда могут уделить много времени ребенку, отмахиваясь словами "нельзя" или "прекрати". Да, есть вещи, которые нужно запрещать ребенку, но не все, потому что так дети познают мир.

Эксперты уверяют, что необходимо запрещать ребенку играть с опасными предметами и выбегать на проезжую часть, но есть вещи, которые совсем не обязательно не разрешать ребенку. Поэтому, чтобы ребенок вырос самостоятельным и решительным, издание "Первый" опубликовало список того, чего нельзя запрещать детям.

Интересно! 10 фраз, которые заставят ребенка всегда вас слушаться

Что нельзя запрещать ребенку

Визжать, кричать, бегать и прыгать по дому

Ребенок должен свободно и активно выражать свои эмоции. Ведь для него это и игра, и способ расслабиться и выплеснуть энергию. Поэтому не пытайтесь переделать ваше чадо, дома позвольте быть ребенку таким, каким он есть. Но нужно не забывать объяснять ребенку, как следует вести себя на улице, в гостях или где-нибудь еще.

Есть самостоятельно

Ребенок должен самостоятельно научиться держать ложку, донести, не пролив, пищу в рот. Но это требует много сил и терпения. В то же время родители, запрещая есть самостоятельно, не только лишают ребенка навыков сосредоточенности, но и возможности почувствовать уверенность в своих силах – "я могу сам". Да, без грязной одежды не обойтись, но разве это может сравниться со стараниями малыша?



Позволяйте ребенку есть самостоятельно / Фото Gleauty

Играть с водой

Часто родители переживают, что дети устроят потоп дома, поэтому запрещают играть с водой. Но это не большая опасность. Обязательно объясните ребенку зону, в которой он может играть: переливать воду или плескаться. И обязательно проконтролируйте этот процесс: возьмите разные емкости, ложки и присоединитесь к познавательной игре. Это точно увлечет вашего малыша надолго, ведь игры с водой – это неисчерпаемый источник знания и радости.

Смотреть мультики

Для ребенка, особенно который посещает детский сад, очень важно быть в курсе того, о чем говорят сверстники. А для них события очередной серии мультика – это ежедневные новости. Поэтому запрет смотреть их могжет спровоцировать в ребенке замкнутость.

Так, родители должны подобрать те мультфильмы, которые они считают приемлемыми. И смотрите их вместе с ребенком, обсуждайте и рассказывайте примеры из жизни.

К теме! Почему дети начинают врать родителям: советы психолога, как с этим бороться

Помогать родителям

Так, родители часто делают за детей много вещей, потому что это быстрее и легче. Но со временем ребенок начинает лениться и ничего не хочет делать. Эксперты утверждают, что малышу важно чувствовать себя нужным. Вы только посмотрите, как восторженно ребенок помогает доставать белье из стиральной машинки, поливать цветы или мыть свой столик.

Также важно получить похвалу от мамы или папы и знать, что от него тоже многое зависит. Поэтому всегда зовите ребенка на помощь, выделите ему несколько легких для его возраста обязанностей и чаще говорите, что вы без него не можете справиться.

Рисовать самому

Родители не всегда позволяют ребенку рисовать красками, потому что он испачкает одежду, порисует стены и тому подобное. Но это легко исправить. А творчество – особенно рисование – не просто развивает воображение, но помогает детям выплеснуть эмоции в правильными форме. Поэтому рисуйте вместе и разгадывайте состояние малыша через его рисунки.



Позволяйте ребенку развивать фантазию, как он хочет / Фото visnyk.zp

Лазить по спортивным площадкам на улице

На детской площадке родители говорят только "упадешь", "испачкаешься", "не лезь" и другое. Но гораздо проще научить ребенка правильно лазать по лестнице или съезжать с горки, чем постоянно останавливать. Ведь маленькие дети ничего не боятся и полны энергии и сил, и поверьте, что рано или поздно ваш малыш все-таки залезет на запрещенные конструкции на площадке. Не лучше ли предупредить неприятные результаты?

Касаться или рассматривать вещи, которые могут сломаться

Если какая-то вещь не опасна – позвольте ребенку ее рассматривать и не ругайте ребенка, если он вдруг что-то сломает. Ведь дети всегда хотят найти истину и разобрать интересную вещь на детали. Ребенку нужно пощупать какую-то вещь, поэтому просто позвольте ему это и увидите, что после вашего рассказа он сам поставит предмет на место.

Высказывать свое мнение

Родители должны понимать, что ребенок – это полноценная личность со своими мыслями, желаниями и капризами. Поэтому, разговаривайте с ним на равных, не ленитесь объяснять и постоянно общаться, прислушайтесь к вашему малышу, и увидите, как быстро вы окажетесь на одной волне.

Рассказывать небылицы

Нельзя запрещать ребенку рассказывать басни или вымышленные рассказы. Выдумки – очень важная часть развития малышей, которая позволяет развиваться ее правому полушарию, отвечающему за функции творчества, памяти, интуиции и эмоции. Поэтому поддержите рассказ ребенка и проявите искренний интерес к этому.



Слушайте собственные истории детей / Фото Unsplash

Однако время от времени детям таки нужно что-то запрещать. Издание Освитория поделилось советами, как правильно что-то запрещать детям.

Как правильно запрещать что-то детям

Можно ли воспитывать ребенка без запретов и ограничений? Если родители не вводят запреты, замалчивают ошибки малышей и не дают их исправить, то так они воспитывают "кумиров семьи", которым все дозволено, все прощается и не имеет последствий. Такие дети впоследствии становятся слишком самоуверенными.

Умные запреты идут на пользу ребенку. Какие же советы могут быть относительно детей?

Запреты не могут служить только интересам родителей

Родители в определенной степени обязаны следовать за ребенком в его желаниях, настроениях и увлечениях. Ведь запрет что-то активно делать, играть, шуметь, когда родители хотят тишины и покоя, – это не воспитание, а вред. В итоге, чтобы не мешать родителям, дети "подсаживаются" на компьютерные игры и бездумный просмотр фильмов.

Читайте также! Не станет лидером: как родители программируют ребенка на провал

Запретов не может быть слишком много

Вы можете запретить ребенку ноутбук и смартфон, позволять гулять без взрослых и т.д., однако такие запреты только разжигают желание. Так, ребенок с сильным темпераментом в подростковом возрасте будет хотеть нарушить сразу все родительские запреты. Поэтому, когда речь идет о действительно рискованных вещах (алкоголь, курение, наркотики), нужно не запрещать, а учить противостоять искушению.

Запреты следует доступно объяснять

Есть определенные запреты или правила, которые маленький ребенок не может понять. Но стоит повторять упрощенные объяснения, с возрастом ребенок все поймет. К определенным правилам следует просто "дорасти". И маленькому ребенку, и подростку объяснять стоит один-два раза.