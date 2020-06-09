Если вы долгое время были женаты, а потом развелись, то вероятно уже могли совсем забыть, как ходить на свидания, развлекаться и получать удовольствие. Поэтому мы подготовили несколько советов, которые в этом помогут.

Ведь не все чувствуют себя готовыми к свиданию сразу после развода. И здесь не стоит спешить, если вы еще не готовы, лучше дождитесь своего времени. Но издание Лиза подготовило несколько правил, как не испортить свидание.

Интересно! Самый короткий брак: пара рассталась через 3 минуты после свадьбы

5 главных правил свиданий после развода

Не упускайте возможности сходить на свидание

Часто бывает так, что разведенного человека зовут на свидание, а у него нет желания или настроения. Некоторые еще помнят ту боль, которую им причинил бывший, и переживают по этому поводу. Другие отказываются, потому что до сих пор ждут, что экс-супруг может вернуться.

Так, в головах у женщин возникает множество мыслей, которые мешают им быть счастливыми. Поэтому не отказывайтесь от свидания, ведь оно имеет и положительные стороны. Ведь приглашение на свидание – это мотивация выйти наконец из дома, привести себя в порядок и развеяться.



Не отклоняйте приглашение на свидание / Фото Valet

К тому же, свидание ни к чему не обязывает – это лишь способ провести время с пользой: познакомиться с кем-то, пообщаться, повеселиться и тому подобное. Помните об этом и не отказывайся от очередного заманчивого предложения.

Не вспоминайте на свидании о бывшем

Сколько бы боли и разочарования не принес бывший муж, как бы вы его не любили, но не стоит вспоминать о нем во время свидания. Потому что вы не сможете получить никакого удовольствия, да еще и испортите настроение тому, кто вас пригласил.

На свиданиях бывшие – это тема табу. Можно лишь рассказать, что вы были замужем, но благополучно расстались.

Не скрывайте важные факты

Интересно, что некоторые женщины на свидании скрывают свой возраст, финансовые проблемы, наличие детей, потому что думают, что из-за этого быстрее наладится личная жизнь. Но такие отношения далеко не зайдут, ведь ваша ложь может стать причиной недоверия и послужить поводом для ссоры или даже расставания.

Почему? Потому что никто не любит, когда ему врут. Да и зачем скрывать то, что точно станет явным за какой-то период.

Читайте также! Женщины после повышения разводятся чаще, чем мужчины: исследование

Не стройте сразу планы на жизнь

Психологи говорят, что многие женщины, не успев развестись, уже снова хотят замуж. А все потому, чтобы, вероятно, доказать себе и бывшему, что она лучшая. Поэтому часто на свидание такая женщина идет лишь, чтобы найти мужчину. Но эта позиция неправильная, потому что она не принесет успеха.

Нужно сначала пережить развод, успокоиться, побыть наедине с собой и наслаждаться жизнью без обязательств. Позвольте себе расслабиться и просто ходить на свидания, чтобы получать удовольствие.

Получайте удовольствие от секса

Вам нечего стыдиться, если вы позволили себе секс на первом свидании. В вашей жизни не должно быть никаких условностей: делайте то, что считаете нужным. Ведь у вас за плечами целый период жизни, который был перечеркнут разводом, так почему бы не позволить себе быть женщиной?

Выбросьте из головы стереотипы и страхи, а также мысли о том, что кто-то может вас осудить или неправильно понять.