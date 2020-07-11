Парни часто обращают внимание на внешность девушки. Однако, это не единственное, что может их заинтересовать. На самом деле есть несколько вещей, которые больше всего нравятся мужчинам.

Эксперты издания Yourtango поговорили с парнями о симпатии к женщинам. Так, они рассказали, что когда вы встретите "своего" человека, то тут внешность не играет никакой роли, вы влюбляетесь в его особенности.

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Что парням на самом деле нравится в девушках

Музыкальный талант

Интересно, что несколько парней сказали, что они бы заинтересовались девушкой, которая умеет петь, хорошо играть на музыкальном инструменте или была бы невероятной танцовщицей. Если вы разбираетесь в музыке, посещаете такие места (концерты, фестивали и музыкальные мероприятия), то это хороший способ, чтобы привлечь внимание мужчин.

Интеллект

Вопреки распространенному мнению, мужчины не любят глупых женщин. Для них важную роль играет интеллект девушки. Поэтому если женщина покажет, что она умна, это заставит многих парней заинтересоваться ею и достаточно быстро.



Умные девушки привлекают внимание мужчин

Доброта

Многие мужчины признались, что они расстроены из-за отсутствия действительно добрых, альтруистичных женщин на сайтах знакомств. Если вы не думаете, что настоящая доброта заставляет мужчин заинтересоваться девушкой, то вы очень ошибаетесь. Они точно обратят свое внимание на такого человека.

Честность

Исследования показали, что честность остается постоянной чертой, которую мужчины ищут в партнере, независимо от возраста. В конце концов, какой человек захочет встречаться с кем-то, кому он не может доверять? Поэтому честность – одна из черт, которые могут заинтересовать парня.

Страсть

Мужчины также говорят, что большинство из них хотят видеть страсть у девушки, но не только в спальне. Это означает, что парней привлекают девушки, которые являются страстными, но здесь идет речь не о сексуальности. Это может быть страсть к вашей работе или хобби – это точно повысит шансы девушки на отношения.

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Юмор

Хотя многие мужчины утверждают, что они ненавидят женщин с чувством юмора, на самом деле это не так. "Большинству парней понравится девушка, которая смеется над их шутками, а также может парировать забавным ответом или шуткой", – признаются парни.

Дружелюбие

Также мужчинам нравятся доброжелательные и общительные женщины, с которыми всегда весело, независимо от того, сколько им лет. Поэтому дружелюбие тоже привлекает внимание парней.

Оптимизм

Люди не могут долго быть рядом с теми, кто всегда жалуется, опечален или в плохом настроении. Это подавляет. Поэтому парни признаются, что им нравятся оптимистичные девушки, которые не будут обижаться на разные глупости.

Оптимистичные девушки интересуют парней / Фото Unsplash

Душевное тепло

Обычно парни хотят душевного тепла – той очаровательной, заботливой атмосферы, которую они получают от любящего человека. Это тепло имеет большое значение для мужчин и даже может быть одной из причин того, что он влюбится в тебя с первого взгляда.

Уникальность

Большинству парней не нужна девушка, которая полностью копирует чей-то стиль и внешний вид. Индивидуальность и даже капризы – это то, что делает человека таким, какой он есть, и парни всегда будут любить за это девушку. Поэтому стоит всегда быть собой, это привлекает внимание мужчин.