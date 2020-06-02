Что родители должны знать о безопасности ребенка на детской площадке: полезные советы
С началом лета многие дети мечтают о любимом отдыхе на открытых площадках. Однако это может быть опасно для малышей: как из-за распространения коронавируса, так и из-за вероятности получить серьезные травмы.
Ведь часто дети настолько увлекаются игрой, что не всегда понимают, что могут травмироваться. Так, по данным Центра общественного здравоохранения, в Украине ежегодно происходит множество случаев травматизма на улице, в частности переломы, вывихи, ранения, травмы суставов и тому подобное.
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Родители должны помнить о безопасности малышей во время посещения детских площадок. Так, Центр общественного здоровья опубликовал ряд советов, которые помогут родителям уберечь своих детей на игровой площадке.
Основные правила безопасности на детской площадке
- Объясните ребенку правила и следите за ней
Расскажите ребенку, почему нельзя касаться руками лица, а особенно слизистых оболочек, как себя вести на площадке, почему важно надевать маску и тому подобное.
Приучайте малыша к тому, чтобы во время чихания или кашля следует прикрывать рот сгибом локтя. А также постарайтесь избежать тесного контакта вашего ребенка с другими детьми.
Смотрите за ребенком, чтобы он меньше контактировал с другими детьми / Фото lechetrav
- Возьмите с собой необходимые вещи
Во время карантина, все родители должны иметь на прогулке при себе антисептик и маску. Также берите с собой воду, салфетки и пластырь на случай, если ребенок испачкается или поранится.
И обязательно после того, как вернетесь домой, тщательно вымойте руки себе и ребенку теплой водой с мылом.
- Проверьте исправность игрового оборудования
Перед началом игры на площадке проверьте все игровое оборудование в исправном ли оно состоянии и не несет ли опасности для ребенка. В частности, посмотрите все ли части надежно закреплены и отсутствуют ли выступающие элементы с острыми краями.
Кроме того, проверьте, чтобы на площадке не было стекла, острых деталей, шприцев и тому подобное. Особенно тщательно осмотрите песочницу.
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- Выберите для ребенка удобную одежду и обувь
Для прогулки наденьте ребенку комфортную одежду, чтобы ему было удобно двигаться. Желательно, чтобы он не имел элементов, которые бы цеплялись к игровому оборудованию: длинные шнурки, застежки, украшения и тому подобное.
А обувь лучше взять на нескользкой подошве, которая бы надежно фиксировались на ногах. Летом, когда на улице жара, надевайте малышу головной убор и используйте защиту от солнца для кожи.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра
Родители должны внимательно смотреть за своим ребенком, когда он на подвижном и высоком игровом оборудовании. Для игры лучше выбирайте то оборудование, которое соответствует возрасту и росту ребенка.
Правила для детей на игровой площадке / Фото ЦОС