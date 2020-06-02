С началом лета многие дети мечтают о любимом отдыхе на открытых площадках. Однако это может быть опасно для малышей: как из-за распространения коронавируса, так и из-за вероятности получить серьезные травмы.

Ведь часто дети настолько увлекаются игрой, что не всегда понимают, что могут травмироваться. Так, по данным Центра общественного здравоохранения, в Украине ежегодно происходит множество случаев травматизма на улице, в частности переломы, вывихи, ранения, травмы суставов и тому подобное.

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Родители должны помнить о безопасности малышей во время посещения детских площадок. Так, Центр общественного здоровья опубликовал ряд советов, которые помогут родителям уберечь своих детей на игровой площадке.

Основные правила безопасности на детской площадке

Объясните ребенку правила и следите за ней

Расскажите ребенку, почему нельзя касаться руками лица, а особенно слизистых оболочек, как себя вести на площадке, почему важно надевать маску и тому подобное.

Приучайте малыша к тому, чтобы во время чихания или кашля следует прикрывать рот сгибом локтя. А также постарайтесь избежать тесного контакта вашего ребенка с другими детьми.



Смотрите за ребенком, чтобы он меньше контактировал с другими детьми / Фото lechetrav

Возьмите с собой необходимые вещи

Во время карантина, все родители должны иметь на прогулке при себе антисептик и маску. Также берите с собой воду, салфетки и пластырь на случай, если ребенок испачкается или поранится.

И обязательно после того, как вернетесь домой, тщательно вымойте руки себе и ребенку теплой водой с мылом.

Проверьте исправность игрового оборудования

Перед началом игры на площадке проверьте все игровое оборудование в исправном ли оно состоянии и не несет ли опасности для ребенка. В частности, посмотрите все ли части надежно закреплены и отсутствуют ли выступающие элементы с острыми краями.

Кроме того, проверьте, чтобы на площадке не было стекла, острых деталей, шприцев и тому подобное. Особенно тщательно осмотрите песочницу.

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Выберите для ребенка удобную одежду и обувь

Для прогулки наденьте ребенку комфортную одежду, чтобы ему было удобно двигаться. Желательно, чтобы он не имел элементов, которые бы цеплялись к игровому оборудованию: длинные шнурки, застежки, украшения и тому подобное.

А обувь лучше взять на нескользкой подошве, которая бы надежно фиксировались на ногах. Летом, когда на улице жара, надевайте малышу головной убор и используйте защиту от солнца для кожи.

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра

Родители должны внимательно смотреть за своим ребенком, когда он на подвижном и высоком игровом оборудовании. Для игры лучше выбирайте то оборудование, которое соответствует возрасту и росту ребенка.



Правила для детей на игровой площадке / Фото ЦОС