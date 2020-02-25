Что делать, если бывший хочет вернуться к вам после разрыва

Часто предыдущий партнер может позвонить или написать СМС, чтобы сказать, что скучает по вам. Особенно это запутывает, если вы имеете к этому человеку какие-то чувства. Но сначала стоит разобраться, что это означает и уже потом решить, стоит ли возвращаться к бывшему после разрыва.

После звонка или сообщения от бывшего вы можете задаваться вопросами "Он грустит, потому что хочет снова сойтись?", "Он все еще любит меня?", "Он просто хочет интимной близости?" и тому подобное, передает издание Yourtango.

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Бывший может отправлять СМС или звонить, но не делать настоящих попыток сойтись или поговорить о том, что между вами произошло.

Что это значит? Бывший может скучать по вашей компании, сексу с вами или другим взаимным вещам. Однако, это не значит, что он скучает по вам как партнеру или что он действительно хочет снова быть с вами. Услышав "Я скучаю по тебе" или подобную фразу, будьте скептически настроенными. Не позволяйте собственным эмоциям вести вас тем самым путем, который вы прошли. Вы уже знаете, что это тупиковая улица.

Если бывший связался с вами после разрыва, то это может быть одной из таких распространенных причин:

Он хочет секса с вами.

Он хочет усилить свое эго.

Он хочет узнать, имеешь ли ты нового партнера.

Он не хочет быть одиноким.

Он хочет держать тебя возле себя, если у него не будет других вариантов.

Что делать, если бывший хочет вернуться после разрыва

Подумайте о своем бывшем и ваших отношениях логично и рационально. Разве не странно, что он звонит или пишет, не прилагая никаких реальных усилий? Вот несколько советов, что вам делать в такой ситуации.

Соблюдайте границы

Такое поведение является неуважительным и эгоистичным, в зависимости от того, как закончились ваши отношения. Если этот разрыв "разбил вам сердце", то его домогания и СМС от него не должны рассматриваться как жест доброй воли. Не ведитесь на это, он того не стоит.

Не останавливайте свою жизнь

Если нужно, то продолжайте скучать по потере отношений, но не возвращайтесь назад и не останавливайте свою жизнь. Идите дальше, развивайтесь, ведь вы уже начали жить без него.

Будьте прямолинейны

Делайте то, что вам больше всего интересно. Будьте честны с самим собой относительно вероятного исхода, если вы позволите этому человеку вернуться в свою жизнь. Не позволяйте ему играть с вашим сердцем".

Будьте прямолинейны относительно того, что вы хотите. Прекрасно было бы сказать что-то вроде: "Не говори мне, что скучаешь, если ты не хочешь быть вместе".

Можно вообще не реагировать

Вспомните реальность отношений, которые закончились, а не фантазируйте, что будет дальше. Ведь когда отношения заканчиваются, мы склонны идеализировать другого человека и забываем негативные вещи о нем.