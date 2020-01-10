Что делать, если любимый не предлагает вам жениться

Прошел еще один год, а ваш любимый так и не сделал вам предложение? Вы думаете, что он просто не любит вас? Но прежде чем вы начнете предпринимать какие-либо действия, постарайтесь трезво оценить, что между вами происходит.

Вот несколько важных вопросов, которые следует задать себе, если ваш любимый не сделал вам предложение, передает издание Mind Body Green.

Интересно! Девушка оригинально сделала предложение любимому и он не смог отказать

Договорились ли вы с партнером о женитьбе или предложении?

Возможно, вы увидели какие-то намеки или подсказки о предложении: например, парень спросил, какие кольца вам нравятся или где вы хотели бы жить. Но такая форма общения не заменяет четкий и честный разговор, который вы должны провести с вашим партнером относительно помолвки.

Вы с партнером уже обсудили будущее и согласились, что вы планируете жениться? Традиционное предложение-сюрприз – это необходимый ритуал, но разговор и договоренность о браке должны происходить задолго до этого.Конечно, нет конкретного правила относительно того, как долго вы должны встречаться, прежде чем решить пожениться.. Даже если вы не уверены, хочет ли ваш партнер быть в браке с вами, вы все равно можете поднять эту тему, чтобы увидеть, как он относится к браку вообще.

Как вы определяете время, когда нужно жениться?

Если вы ждете предложение, стоит понять, почему вы этого хотите, а также вашу временную шкалу. К примеру, желание помолвки базируется на вашем желании создать семью, приобрести жилье или просто переживать этот процесс одновременно с другими друзьями и членами семьи.

Убедитесь, что вы и ваш партнер по-настоящему совместимы и готовы к обязательству, которое наступает после того, как вы скажете "Я согласна".

Каков статус ваших отношений на самом деле?

Если вы уже некоторое время ждете предложения, то пришло время проверить состояние ваших отношений. Возможно, все ваши нужды удовлетворяются тем, что вы хотите "перейти на следующий уровень". Часто существуют неизвестные финансовые, духовные, сексуальные или эмоциональные барьеры, предотвращающие супругам осуществлять более серьезные шаги.Спросите себя: "Как я могу знать, действительно ли мой партнер готов помолвиться?". Вам нужны наблюдения, чтобы понять, где ваш партнер находится в отношениях, а также темпы, в которых ему удобно "двигаться вперед".

Стоят ли ваши отношения того, чтобы ждать?

Если вы считаете, что ваш партнер удален от вас, то может такое "ожидание предложения" является лишним. Сосредоточьтесь на других общих и индивидуальных целях и помните, что существуют другие способы измерения прогресса в ваших отношениях. Оставайтесь эмоционально присутствующими и вовлеченными в отношения.

К теме! Как сделать предложение любимой: необычные и оригинальные идеи

Главное, не заставляйте любимого сделать предложение

Возможно, вы захотите поставить партнеру ультиматум: бывало ли такое, что вы говорили фразу "Или ты делаешь предложение, или мы расходимся". Но знайте, что мало кому нравится чувствовать давление, чтобы сделать одно из самых важных решений в их жизни.

Даже если вы уверены, что ваш партнер воспринимает ваши отношения как должное, принуждение к такому решению может навредить. Возможно, ему действительно еще нужно время. Если ты готова дать ему это время, то наберись терпения.