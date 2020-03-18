Что делать, если ваш ребенок попал в плохую компанию: советы психолога

У детей часто бывают недоразумения с родителями, а больше всего – в подростковом возрасте. Или же они могут закрыться в себе и фактически не общаться с взрослыми. Иногда это может означать, что ваш ребенок попал в плохую компанию.

Психологи запевняють, що підлітки часто опиняються під чужим впливом, потрапляють в різні компанії, про існування яких батьки не знають.

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Що ж тоді робити батькам? І як цього не допустити? Порадами поділилася шкільна психологиня Наталія Сидоренок виданню ТСН.

Експертка стверджує, що погана компанія – це не завжди асоціальна компанія, де є спиртне, гра в карти на гроші або наркотики. Часто діти потрапляють в такі компанії в пошуках гострих відчуттів, спілкування, свободи, нових емоцій, які неможливо отримати вдома.



Дитина може потрапити в погану компанію через відсутність уваги батьків / Фото Galnet

Хто в цьому винен? Якщо дитина приховує від батьків своїх друзів і не посвячує тата-маму в свої справи, то в цьому насамперед винні самі батьки. Ймовірно, вони тривалий час не звертали на дитину жодної уваги і були зайняті тільки своїми проблемами, тому дитина заходилася шукати їм заміну.

Як батькам не втратити довіру дітей?

"В ідеалі батьки з дитинства повинні бути друзями для своїх дітей, щоб їм довіряли, розповідали про свої справи, мрії та друзів. Тоді і в підлітковому віці діти будуть ділитися з батьками. Звісно, в них обов'язково з'являться свої секрети, але все ж батьки знатимуть хоча б у загальних рисах, де, з ким проводить час дитина, і чим вона займається", – каже психологиня.

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До того ж батьки повинні бути мудрими і терплячими. Якщо навіть не дуже подобається те, чим займається компанія дитини, не можна одразу влаштовувати скандал і замикати дитину в кімнаті. Краще набратися терпіння і разом обговорити те, що турбує.

А часом потрібно просто дати дитині свободу.

"Наприклад, донька-підліток радісно повідомляє мамі: "Ми сьогодні заліземо на дах п'ятиповерхівки і будемо знімати захід сонця!". Зрозуміло, що у мами одразу стане серце, і вона питиме заспокійливе, але якщо влаштувати скандал і не відпустити дитину, то наступного разу мама просто не дізнається, де і як проводить час її донька. У такому разі можна дати дитині кілька слушних порад і попросити бути обережною", – відповіла Наталія Сидоренок.



Вибудуйте довірливі стосунки з дитиною / Фото Osoblyva

Але якщо дитина розповідає про те, що компанія замислила щось небезпечне і навіть кримінальне, батьки зобов'язані спокійно обговорити це з дитиною, пояснити, до чого це все може призвести, і відмовити.

Що робити батькам, якщо дитина потрапила в погану компанію

Не всім вдається зберегти довірливі стосунки з дітьми. Якщо батьки бачать, що дитина перебуває в депресії, їй постійно хтось телефонує, у будинку зникають гроші і сама дитина надовго йде в невідомому напрямку – потрібно обов'язково з'ясувати ситуацію.

Можна обережно поспілкуватися зі шкільними учителями, керівниками гуртків, сусідами. І не варто чекати на щось фатальне: потрібно постаратися витягнути дитину з поганої компанії, доки не сталася біда.

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Як переключити увагу підлітка?

Якщо батьки помітили, що дитина змінилася на гірше та шукає нових відчуттів з невідомими вам людьми, потрібно спробувати відвернути її і переорієнтувати. Наприклад, можна запропонувати подорож до міста або країни, де дитина давно мріяла побувати.

Або запропонувати разом відвідувати спортзал, басейн, чи навчити дитину стріляти в тирі.Дитина навряд чи відмовиться від пропозиції батьків вчитися кермувати машиною або мотоциклом. За словами психологи ні, якщо ваше чадо займеться цікавою справою разом з вами, погана компанія піде на задній план.

Головне – налагодити довірливі стосунки зі своїми дітьми. Навчитися довіряти одне одному. Дітям приємно пишатися своїми батьками: розумними, добрими, сучасними, які стежать за собою, і не проти подивитися з дитиною її улюблений фільм. У будь-яких конфліктних ситуаціях батьки повинні вміти поставити себе на місце дитини і проаналізувати: чого б їм не вистачало в такій ситуації?